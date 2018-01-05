Российские авиакомпании не вошли в двадцатку самых безопасных перевозчиков мира

Рейтинг составляет авторитетная немецкая фирма.

Специалисты из компании Jacdec анализируют данные обо всех авиационных происшествиях за последние 30 лет. Эксперты учитывают пассажирооборот перевозчика, число жертв за 30 лет, количество полностью потерянных или разрушенных за это время самолетов, количество серьезных инцидентов, число полных лет без аварий.

Лидером по итогам прошлого года стала Emirates. За ней лоукостер из Норвегии и британская Virgin Atlantic. В 20-ку попали также низкобюджетный EasyJet, голландская KLM, израильская El Al и другие.

Представителей России в рейтинге не оказалось. Немцы опубликовали сейчас лишь короткий список. Среди российских компаний самым безопасным считался Аэрофлот. В прошлом году у него было 37-ое место. На какой позиции он оказался сейчас, станет известно 23 января, когда будет опубликован полный список из 60 перевозчиков.

Мировая коммерческая авиация в прошлом году поставил рекорд безопасности полетов. Жертвами катастроф стали около 50 человек. Это почти в шесть раз меньше, чем годом ранее.