Российские авиакомпании не вошли в двадцатку самых безопасных перевозчиков мира
Рейтинг составляет авторитетная немецкая фирма.
Специалисты из компании Jacdec анализируют данные обо всех авиационных происшествиях за последние 30 лет. Эксперты учитывают пассажирооборот перевозчика, число жертв за 30 лет, количество полностью потерянных или разрушенных за это время самолетов, количество серьезных инцидентов, число полных лет без аварий.
Лидером по итогам прошлого года стала Emirates. За ней лоукостер из Норвегии и британская Virgin Atlantic. В 20-ку попали также низкобюджетный EasyJet, голландская KLM, израильская El Al и другие.
Представителей России в рейтинге не оказалось. Немцы опубликовали сейчас лишь короткий список. Среди российских компаний самым безопасным считался Аэрофлот. В прошлом году у него было 37-ое место. На какой позиции он оказался сейчас, станет известно 23 января, когда будет опубликован полный список из 60 перевозчиков.
Мировая коммерческая авиация в прошлом году поставил рекорд безопасности полетов. Жертвами катастроф стали около 50 человек. Это почти в шесть раз меньше, чем годом ранее.
Комментарии5
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tinon 05 января 2018 | 16:09
Замотались с оправданиями за остальные косяки, не "вписались" в тему.
Впрочем, кто бы предпочёл Аэрофлот, если есть выбор.
Ведь речь идёт о жизнях, которые в цивидизованном мире дороже денег.
kapitonovih_33 05 января 2018 | 16:12
tinon: первая двадцатка состоит из авиакомпаний хрузии и усраины...верно?...хи-хи...
monterado_ancona_marche 05 января 2018 | 16:20
tinon: я предпочитаю. Лучше Люфтганзы, КЛМ, Алиталии, Эр Франс, Аустриан, Эйр Болтик, Иберии (другими
европейскими не летал) уж точно.
Понятное дело, что Эмирейтс, Сингапурские. Катарские, Эйр Астана получше будут, но отстаёт не очень сильно.
stas_russkiy 05 января 2018 | 16:14
Не летайте самолётами "Аэрофлота"...
daos15 05 января 2018 | 16:17
Линии КНДР самые безопасные в мире ))))