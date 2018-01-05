В нескольких городах России заработали точки сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
Об этом агентству Интерфакс сообщили в движении «Волонтеры победы». Впрочем, на сайте самой организации об этом ничего не говорится. Кроме того, в «Волонтерах победы» пока не называют адреса, по которым проходит сбор подписей.
Тем временем в Тюмени группа активистов провела эксперимент, в рамках которого предложила горожанам прийти на главную площадь города, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина. Явка оказалась провальной – пришли девять человек, — рассказал в эфире «Эха» специальный корреспондент «Новой газеты» Георгий Бородянский.
Бородянский добавил, что эксперимент проходил в популярном месте – напротив здания областной администрации, и в удобное время – 31-го декабря в районе 15-ти часов. В такое время люди в центре города делают последние покупки к Новому году с надеждами на светлое будущее, и если они связывают его с Путиным, почему бы им было не задержаться, чтобы оставить свои подписи?", — добавил журналист.
Комментарии31
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karlik_sbil_boing 05 января 2018 | 16:05
А им также как и волонтерам Навального будут препятствовать? Отказывать в аренде? Обыски у главы избирательного штаба?
sisyanfashist 05 января 2018 | 16:07
karlik_sbil_boing: Сисян чмырдяй и лох,а лох это судьба ! Следовательно и поступают с сисяном как с лохом опущенным !)
uhovostro 05 января 2018 | 16:08
karlik_sbil_boing: А мне что-то тревожно на душе : успеют ли в срок собрать нужное количество подписей? Все ли подписи будут признаны действительными? А если одна подпись окажется неправильной - допустят ли дорогого Владимира Владимировича к выборам?! - вот что беспокоит...
astet 05 января 2018 | 16:16
uhovostro: "Волонтёры победы"?
Победы чего?
uhovostro 05 января 2018 | 16:21
astet: Бабла...
andreyko_75 05 января 2018 | 16:25
Сильный и здоровый Президент - сильная и здоровая Россия!
uhovostro 05 января 2018 | 16:28
andreyko_75: "Сильный и здоровый президент..."
Весь белый и совсем горячий, да!..
albertsurikov 05 января 2018 | 16:06
Каждый, кто поставит подпись за этого преступника, может смело считать себя соучастником узурпации власти в...
— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik)
vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:15
albertsurikov: Каждый кто поставит подпись за Путина, либо предатель свой страны либо недоумок. Еще 6 лет и путинские будут в 100 раз богаче , а народ будет в 100 раз беднее, окружен санкциями и контр санкциями из за преступной шайки Путина. Никаких улучшений не будет, потребление нефти и газа будет уменьшаться, соотвественно братки Путина будут "платонить" все включая дождь и воздух.
kablukov 05 января 2018 | 16:07
На днях собираюсь в штаб Ксении Анатольевны заехать.
democ 05 января 2018 | 16:07
«Волонтеры победы».
Ну никак не могут жить патриоты без лишней пафосности!
gennomov 05 января 2018 | 16:08
На улице Койкого.
farmer1984 05 января 2018 | 16:08
Интересно, как оплачивается труд так называемых "волонтеров" по сбору подписей за Путина? Ведь им надо хорошо питаться, оплачивать ЖКХ, пользоваться общественным транспортом и пр.? Неужели их оплата идет только по МРОТ (7800р. в месяц)? И собирается ли путинский Центризбирком проверять хотя бы выборочно подписные листы с голосами в поддержку выдвижения Путина в кандидаты? Почти уверен, что некоторая часть подписантов в этих списках обязательно будет "подснежниками", "мертвыми душами" и повторными "суррогатами" в разных пунктах сбора подписей. Может ли независимая народная комиссия самостоятельно перепроверить эти списки? И вообще зачем Путину понадобился этот "предвыборный фарс", который все равно организуют и оплатят местные отделения партии "Единая Россия"? Не проще ли было сразу стать кандидатом от "Едроса" и не тратить время и деньги на сбор подписей.
dzinselub 05 января 2018 | 16:12
farmer1984: Нет не проще,Путин желает показать мировой общественности,что весь народ за него,поддерживает его политику.
student_ru_ru 05 января 2018 | 16:16
dzinselub: Можно подумать, хоть кто-то поверит.))
sborisych 05 января 2018 | 16:27
dzinselub:
Какую такую политику весь народ поддерживает? Просветите, по возможности. Тока не про 86 про'центов- эту байку уже до самой палочки, как эскимо, обсосали- не ка'тит...
stas_russkiy 05 января 2018 | 16:09
"...в Тюмени группа активистов провела эксперимент, в рамках которого предложила горожанам прийти на главную площадь города, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина. Явка оказалась провальной – пришли девять человек..."
Это и есть реальная поддержка смотрящего от ОПГ "Озеро"... Это, даже в статистическую погрешность не вписывается... Этому педофилу место возле параши...
democ 05 января 2018 | 16:10
.. пришли девять человек..
А что так мало? Лица то хоть открыты были или в масках, с прорезями?
stalk25 05 января 2018 | 16:11
Пусть савушкинские придут и обязательно подпишутся. ))))
ivanbel 05 января 2018 | 16:14
А где в Москве точки сбора подписей? В воинских частях или в психиатрических больницах?
uhovostro 05 января 2018 | 16:23
ivanbel: В сортирах...
pusin_patriot 05 января 2018 | 16:14
Ды и зачем ему народ и подписи на площадях? Там же открытое подписанство, на которое вменяемые граждане очень неохотно за подобного, чтобы явно вот, я такой-то такой-то, ФИО, ставлю подпись за Путина.
Это же не за Навального, за Путина на шею своих детей подпись ставить, явно же впадло.
Сколько у нас армейских-гвардейских-милицейских и бюджетников в стране, которые давно умеют под начальниками четко выполнять приказы, думаете ему не хватит?
Тут по новости скорее показатель реальной поддержки этого человека, пришло 9 человек, всё.
Напоминает концовку фильма Царь (2009) про И.Грозного.
testmeter 05 января 2018 | 16:15
Россия - свободная страна! Каждый самовыдвиженец может рассчитывать на поддержку государства в организации сбора подписей. Ура, товарищи!!!
stalinator 05 января 2018 | 16:15
Интересно, что будет тому кто осмелиться туда прийти с зеленкой?
Или наехать как боевые отряды бабок Путина?
commeilfaut 05 января 2018 | 16:15
Нет никаких там "волонтеров", только продажный материал. Не надо ля-ля.
sborisych 05 января 2018 | 16:15
Да ну... И чё, местные власти сразу разрешили? Или таки позапрещали, поволынили, а потом позволили- но в заброшенных промзонах и на окраинах, и без транспорта? Ну дык ничё, "выбирателей" всё одно организованно доставят- автобусными колоннами в сопровождении оравы полументов и машин с пряниками и балалаечниками.
vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:18
Путинцев нужно фотографировать и выкладывать в сети, чтобы люди знали кто были эти суки колаборационисты. Они первые должны будут привлечены к суду после того как Путина сдадут в Гаагу.
stas12006 05 января 2018 | 16:23
пойду , скажу им , что хочу подписать, а в листе напишу им - Путина ждут в Гааге
filipp14262 05 января 2018 | 16:23
9 человек в Тюмени... Неплохо, неплохо.
timber_head 05 января 2018 | 16:26
Нет никаких сомнений, что все подписи будут признаны настоящими, даже если все подпишутся одним почерком и будут зарегистрированы по одному месту жительства.
vv61 05 января 2018 | 16:29
Ну сейчас погонят бюджетников под роспись.