Z Архив новостей новости
5 31 6 890
16:01, 05 января 2018

В нескольких городах России заработали точки сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Об этом агентству Интерфакс сообщили в движении «Волонтеры победы». Впрочем, на сайте самой организации об этом ничего не говорится. Кроме того, в «Волонтерах победы» пока не называют адреса, по которым проходит сбор подписей.
Тем временем в Тюмени группа активистов провела эксперимент, в рамках которого предложила горожанам прийти на главную площадь города, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина. Явка оказалась провальной – пришли девять человек, — рассказал в эфире «Эха» специальный корреспондент «Новой газеты» Георгий Бородянский.

Бородянский добавил, что эксперимент проходил в популярном месте – напротив здания областной администрации, и в удобное время – 31-го декабря в районе 15-ти часов. В такое время люди в центре города делают последние покупки к Новому году с надеждами на светлое будущее, и если они связывают его с Путиным, почему бы им было не задержаться, чтобы оставить свои подписи?", — добавил журналист.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

karlik_sbil_boing 05 января 2018 | 16:05

А им также как и волонтерам Навального будут препятствовать? Отказывать в аренде? Обыски у главы избирательного штаба?

sisyanfashist 05 января 2018 | 16:07

karlik_sbil_boing: Сисян чмырдяй и лох,а лох это судьба ! Следовательно и поступают с сисяном как с лохом опущенным !)

uhovostro 05 января 2018 | 16:08

karlik_sbil_boing: А мне что-то тревожно на душе : успеют ли в срок собрать нужное количество подписей? Все ли подписи будут признаны действительными? А если одна подпись окажется неправильной - допустят ли дорогого Владимира Владимировича к выборам?! - вот что беспокоит...

astet 05 января 2018 | 16:16

uhovostro: "Волонтёры победы"?
Победы чего?

uhovostro 05 января 2018 | 16:21

astet: Бабла...

andreyko_75 05 января 2018 | 16:25

Сильный и здоровый Президент - сильная и здоровая Россия!

uhovostro 05 января 2018 | 16:28

andreyko_75: "Сильный и здоровый президент..."
Весь белый и совсем горячий, да!..

albertsurikov 05 января 2018 | 16:06

Каждый, кто поставит подпись за этого преступника, может смело считать себя соучастником узурпации власти в...

— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik)

vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:15

albertsurikov: Каждый кто поставит подпись за Путина, либо предатель свой страны либо недоумок. Еще 6 лет и путинские будут в 100 раз богаче , а народ будет в 100 раз беднее, окружен санкциями и контр санкциями из за преступной шайки Путина. Никаких улучшений не будет, потребление нефти и газа будет уменьшаться, соотвественно братки Путина будут "платонить" все включая дождь и воздух.

kablukov 05 января 2018 | 16:07

На днях собираюсь в штаб Ксении Анатольевны заехать.

democ 05 января 2018 | 16:07

«Волонтеры победы».

Ну никак не могут жить патриоты без лишней пафосности!

gennomov 05 января 2018 | 16:08

На улице Койкого.

farmer1984 05 января 2018 | 16:08

Интересно, как оплачивается труд так называемых "волонтеров" по сбору подписей за Путина? Ведь им надо хорошо питаться, оплачивать ЖКХ, пользоваться общественным транспортом и пр.? Неужели их оплата идет только по МРОТ (7800р. в месяц)? И собирается ли путинский Центризбирком проверять хотя бы выборочно подписные листы с голосами в поддержку выдвижения Путина в кандидаты? Почти уверен, что некоторая часть подписантов в этих списках обязательно будет "подснежниками", "мертвыми душами" и повторными "суррогатами" в разных пунктах сбора подписей. Может ли независимая народная комиссия самостоятельно перепроверить эти списки? И вообще зачем Путину понадобился этот "предвыборный фарс", который все равно организуют и оплатят местные отделения партии "Единая Россия"? Не проще ли было сразу стать кандидатом от "Едроса" и не тратить время и деньги на сбор подписей.

dzinselub 05 января 2018 | 16:12

farmer1984: Нет не проще,Путин желает показать мировой общественности,что весь народ за него,поддерживает его политику.

student_ru_ru 05 января 2018 | 16:16

dzinselub: Можно подумать, хоть кто-то поверит.))

sborisych 05 января 2018 | 16:27

dzinselub:
Какую такую политику весь народ поддерживает? Просветите, по возможности. Тока не про 86 про'центов- эту байку уже до самой палочки, как эскимо, обсосали- не ка'тит...

stas_russkiy 05 января 2018 | 16:09

"...в Тюмени группа активистов провела эксперимент, в рамках которого предложила горожанам прийти на главную площадь города, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина. Явка оказалась провальной – пришли девять человек..."

Это и есть реальная поддержка смотрящего от ОПГ "Озеро"... Это, даже в статистическую погрешность не вписывается... Этому педофилу место возле параши...

democ 05 января 2018 | 16:10

.. пришли девять человек..
А что так мало? Лица то хоть открыты были или в масках, с прорезями?

stalk25 05 января 2018 | 16:11

Пусть савушкинские придут и обязательно подпишутся. ))))

ivanbel 05 января 2018 | 16:14

А где в Москве точки сбора подписей? В воинских частях или в психиатрических больницах?

uhovostro 05 января 2018 | 16:23

ivanbel: В сортирах...

pusin_patriot 05 января 2018 | 16:14

Ды и зачем ему народ и подписи на площадях? Там же открытое подписанство, на которое вменяемые граждане очень неохотно за подобного, чтобы явно вот, я такой-то такой-то, ФИО, ставлю подпись за Путина.
Это же не за Навального, за Путина на шею своих детей подпись ставить, явно же впадло.

Сколько у нас армейских-гвардейских-милицейских и бюджетников в стране, которые давно умеют под начальниками четко выполнять приказы, думаете ему не хватит?

Тут по новости скорее показатель реальной поддержки этого человека, пришло 9 человек, всё.
Напоминает концовку фильма Царь (2009) про И.Грозного.

testmeter 05 января 2018 | 16:15

Россия - свободная страна! Каждый самовыдвиженец может рассчитывать на поддержку государства в организации сбора подписей. Ура, товарищи!!!

stalinator 05 января 2018 | 16:15

Интересно, что будет тому кто осмелиться туда прийти с зеленкой?
Или наехать как боевые отряды бабок Путина?

commeilfaut 05 января 2018 | 16:15

Нет никаких там "волонтеров", только продажный материал. Не надо ля-ля.

sborisych 05 января 2018 | 16:15

Да ну... И чё, местные власти сразу разрешили? Или таки позапрещали, поволынили, а потом позволили- но в заброшенных промзонах и на окраинах, и без транспорта? Ну дык ничё, "выбирателей" всё одно организованно доставят- автобусными колоннами в сопровождении оравы полументов и машин с пряниками и балалаечниками.

vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:18

Путинцев нужно фотографировать и выкладывать в сети, чтобы люди знали кто были эти суки колаборационисты. Они первые должны будут привлечены к суду после того как Путина сдадут в Гаагу.

stas12006 05 января 2018 | 16:23

пойду , скажу им , что хочу подписать, а в листе напишу им - Путина ждут в Гааге

filipp14262 05 января 2018 | 16:23

9 человек в Тюмени... Неплохо, неплохо.

timber_head 05 января 2018 | 16:26

Нет никаких сомнений, что все подписи будут признаны настоящими, даже если все подпишутся одним почерком и будут зарегистрированы по одному месту жительства.

vv61 05 января 2018 | 16:29

Ну сейчас погонят бюджетников под роспись.

Самое обсуждаемое

Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

С Днем рождения, Советский Союз! Несмотря на все те гадости, которые мы слышим про Советский союз с экранов, из СМИ и из поганых ртов нашей элитки, только возрождение нашей великой Родины является гарантией мира в наших домах — мира и счастья для всех…

5 791 6 50883 30.12
Kпраздники, мнения
Блоги

+ В Крыму маленькая девочка получила в подарок лабрадора от президента России В Крыму маленькая девочка получила в подарок лабрадора от президента России Ранее мама ребёнка написала Владимиру Путину просьбу подарить собаку, потому что у семьи нет денег её купить…

5 266 6 19540 31.12
8читать ;смотреть
Kвидео, крым, дети, путин, животные, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Немыслимо для демократического общества Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии…

5 416 6 31138 04.01
Kсми, журналистика, латвия, мнения
Голосование
Какая идея вам ближе?
5 149 6 12039 03.01
Блоги

Наталья Поклонская: Надеюсь, 110-ю годовщину Бандеры все его «прихвостни» будут «отмечать» в камерах Позорная кучка радикалов на захваченной хунтой Украине является демонстрацией беззакония и глумления над памятью о войне, над русскими, украинцами, поляками, евреями…

5 525 6 42232 03.01
Kполитика, украина, крым, общество, мнения
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Приглашение к дискуссии по поводу бойкота Кампания Навального может даже увеличить процент голосов за Явлинского и Собчак. Помимо бойкота, кампания «забастовки избирателей» подразумевает широкомасштабную подготовку и участие наблюдателей…

5 120 6 9747 02.01
Kобщество, выборы, политика, мнения
Блоги

Григорий Меламедов политолог

Организаторы бойкота не говорят всей правды Навальный вынужден играть на обострение. Каждое его действие должно быть радикальнее предыдущего, иначе он потеряет темп…

5 187 6 16040 03.01
Kполитика, выборы, навальный, общество, события
Блоги

Сергей Собянин: Платные парковки: спасти город от пробок В целом платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД…

5 151 6 13137 04.01
Kавтомобили, москва, мэр, события
Блоги

Рамзан Кадыров: Лицемерие в позиции США Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира…

5 108 6 9454 03.01
Kсша, интернет, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О спросе на свободу и демократию Возникла мысль: почему у нас так не любят реформаторов? Я подчеркиваю, реформаторов, не революционеров. Вот с революционерами у нас как-то все хорошо…

5 66 6 6177 06:44
Kгосударство, общество, история, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Великий украинский праздник — день рождения Бандеры Нет таких идей, которые могут оправдать насилие. Поэтому и Бандера, и Сталин, и Гитлер для меня находятся примерно в одном котле ада…

5 396 6 36881 02.01
Kукраина, бандера, история, общество, акции, фото, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Есть ли страна? Ведь это наши военные – они выполняют приказ руководства страны. Это – наши граждане, они выполняют свой долг. При чем здесь деньги?..

5 210 6 20208 03.01
Kполитика, сирия, общество, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Горе от вертикали Пора строить «горизонтали» по Конституции, а не «вертикали» по понятиям. Иначе — либо медленное тепловое угасание, либо взрыв (военная авантюра или внешний шок) и исчезновение нашей страны — цивилизации…

5 53 6 5415 30.12
Kполитика, власть, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Майдан теперь в украинской политике будет всегда Хорошо было во время Майдана. После Майдана никто не обещал, что будет хорошо. Вот это такая странная система, когда в людях нет благих ожиданий…

5 141 6 23226 29.12
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

На Сахалине медсестра устроила фотосессию с беспомощными больными в реанимации Минздрав обещает принять самые суровые меры к медсестре, которая нарушила медицинскую этику…

5 76 6 20997 29.12
Kсахалин, медицина, фото, видео, происшествия, общество, события
Новости

Охрана российской авиабазы Хмеймим усилена после минометного обстрела В Министерстве обороны подтвердили, что нападение на базу совершено 31-го декабря

5 64 6 10112

Популярное за неделю

Новости

Киев несколько лет назад планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины Вопрос рассматривался на государственном уровне в 2014-2015 годах…

5 107 6 15007
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Одно из основных следствий, если бы Навального зарегистрировали на выборах, было бы то, что национальная элита стала бы переходить на его сторону, он стал бы легитимным политиком…

5 128 6 94902 30.12
#слушать 47:52 8читать $скачать 11.0 МБ
Голосование
Политическая карьера Алексея Навального на этих выборах…
5 94 6 26938 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва превратилась в зону специального режима Народ просто не понимал, что происходит. Люди как «бараны» шли в метро и уезжали крайне недовольные…

5 353 6 255781 02.01
Kмосква, праздники, полиция, общество, безопасность, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Новогоднее обращение Новогоднее обращение СМОТРЕТЬ…

5 207 6 99910 31.12
Kобщество, праздники, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6582271
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3217613

Сегодня в эфире