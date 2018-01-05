В нескольких городах России заработали точки сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Об этом агентству Интерфакс сообщили в движении «Волонтеры победы». Впрочем, на сайте самой организации об этом ничего не говорится. Кроме того, в «Волонтерах победы» пока не называют адреса, по которым проходит сбор подписей.

Тем временем в Тюмени группа активистов провела эксперимент, в рамках которого предложила горожанам прийти на главную площадь города, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина. Явка оказалась провальной – пришли девять человек, — рассказал в эфире «Эха» специальный корреспондент «Новой газеты» Георгий Бородянский.

Бородянский добавил, что эксперимент проходил в популярном месте – напротив здания областной администрации, и в удобное время – 31-го декабря в районе 15-ти часов. В такое время люди в центре города делают последние покупки к Новому году с надеждами на светлое будущее, и если они связывают его с Путиным, почему бы им было не задержаться, чтобы оставить свои подписи?", — добавил журналист.