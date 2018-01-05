МОК утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею для выступления на Играх в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею для выступления на Играх в Пхенчхане. Как сообщает сайт Чемпионат.ком, за основу взят разработанный компанией «Найк» комплект, который изначально был предусмотрен для участия в Олимпиаде, однако из-за решения о том, что наши спортсмены смогут выступить на Играх только в нейтральном статусе, на форму нанесли надпись «Олимпийский спортсмен из России» на английском языке.