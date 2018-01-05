МОК утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею для выступления на Играх в Пхенчхане
Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею для выступления на Играх в Пхенчхане. Как сообщает сайт Чемпионат.ком, за основу взят разработанный компанией «Найк» комплект, который изначально был предусмотрен для участия в Олимпиаде, однако из-за решения о том, что наши спортсмены смогут выступить на Играх только в нейтральном статусе, на форму нанесли надпись «Олимпийский спортсмен из России» на английском языке.
Комментарии7
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cyema__cyem_ 05 января 2018 | 15:38
Ну и хорошо, теперь есть хоть в чем на люди показаться.
pyx 05 января 2018 | 15:54
НадПИСЬ понятно, а как же эмблема в виде пробирки с мочой?
protomaster__ 05 января 2018 | 15:38
Эта надпись на английском языке звучит как "Банда из Коканда".
zztop1960 05 января 2018 | 15:51
Усмирительная рубашка , на ногах лапти , а на голове шапка Мономаха
dunai10 05 января 2018 | 15:58
Встречать будут по одёжке, провожать по игре.
zhrv 05 января 2018 | 16:12
Дарили мерседесы, бэхи дарили, за золото олимпиад. А что сейчас будут - нонейм авто?
ilja13 05 января 2018 | 16:14
А вот ежели МОК "окончательно утвердит", что состав нашенской сборной должен состоять исключительно из представителей женского пола? Дяди из лимпийской сборной послушно себя кастрируют, во имя участия и только чтобы "отстоять честь страны"?