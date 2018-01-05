Ни одна российская авиакомпания не вошла в рейтинг самых безопасных перевозчиков в мире по версии AirlineRatings.com
Ни одна российская авиакомпания не вошла в рейтинг самых безопасных перевозчиков в мире по версии портала AirlineRatings.com. Он отслеживает деятельность более чем 400 авиакомпаний. Среди тех, кто вошел в топ-20 самых безопасных компаний, Air New Zealand, British Airways, Emirates, Finnair, KLM. Они названы лидерами по мерам безопасности, по инновациям и по введению в эксплуатацию новых самолетов. Особо отмечена австралийская Qantas, у которой за всю историю ни один реактивный самолет не попал в аварию, в которой бы погибли люди.
Комментарии11
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put__out 05 января 2018 | 15:35
Вот это-то в Австралийской компании и должно настораживать
a_111111 05 января 2018 | 15:41
put__out: при этом это чуть ли не самая крупная авиакомпания. По крайней мере по дальнемагистральным самолетам...
scandal_ 05 января 2018 | 15:46
Особо отмечена австралийская Qantas, у которой за всю историю ни один реактивный самолет не попал в аварию, в которой бы погибли люди.
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Это не заслуга авиакомпании, а недоработка террористов.
Благо Австралия находится на краю географии. То то и оно.
andre_klimov 05 января 2018 | 16:19
scandal_:
Вообще-то это - как раз результат иммиграционной политики Австралии. "Хотите строить молельные дома? Езжайте туда, где их принято строить!"
karlik_sbil_boing 05 января 2018 | 15:36
Логично. Допуски на полеты проплачиваются взятками чиновников. И это еще пол-беды. Свои же сбить могут, или взорвать как хор Александрова.
dunai10 05 января 2018 | 15:49
karlik_sbil_boing: Логично. ...
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"Самыми безопасными авиакомпаниями в России стали "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии" по версии рейтинга сайта AirlineRatings. Каждая из них получила высшую оценку "7 звезд" в данной номинации. Несмотря на то, что авиакомпании России набрали максимальное число баллов за безопасность, войти в топ-20 им помешали низкие показатели по другим критериям. Как сообщает независимый портал Airlinerating.com, при составлении рейтинга помимо уровня безопасности полетов учитывались также уровень комфорта во время рейсов, регулярное обновление парка самолетов и возраст авиакомпаний, а также общий уровень аэропортов, в которых они базируются."
ginbin_ 05 января 2018 | 15:55
dunai10: Ну, так и что? Остается гордиться скотовозами "Победы"?
cyema__cyem_ 05 января 2018 | 16:13
dunai10: ИНТЕРЕСНО ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ОЦЕНИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИЙ.
ЕСЛИ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ, ТО У АЭРОФЛОТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
ВСЕГО ПОГИБЛО ОКОЛО 6000 ПАССАЖИРОВ АЭРОФЛОТА.
Вот просто вопиющий случай.
14 сент. 2008 г. - 88 человек погибли при крушении "Боинга-737" под Пермью Под Пермью разбился пассажирский "Боинг-737" рейса 821 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Пермь
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Пилоты были пьяны и перепутали верх и низ.
В результате спикировали
ematveev 05 января 2018 | 16:00
Не очень понятно, почему этот рейтинг назван "Рейтингом безопасности". Конкретно по пункту "Безопасность" у российских компаний все очень неплохо. У той же "Победы", например, те же 7 звезд, что и у лидеров. Но рейтинг - это суммарная оценка, состоит из двух оценок: "Safety Rating" и "Product Rating". В "Product Rating" ставят от 1 до 7 звезд. У "Победы" стоит две звезды. Но если, например, у "России" там низкая оценка объяснена, как оно и должно быть ("Нет развлечений на борту", забавный повод, но хотя бы такой), то у "Победы" там - вообще пусто.
Не писать же "Они в Крым летают"...
democ 05 января 2018 | 16:03
"Русский" экстрим и "русская рулетка" - это никак не совместимо с безопасностью полётов.
comanchero 05 января 2018 | 16:08
Эмирэйтс конечно заслуживает звание одной из безопасных компаний, принимая во внимание полностью сгоревший Боинг 777 в Дубай, где погиб пожарный, заход на посадку на недопустимо минимальной высоте в Домодедово - чудом не разбились. Можно ещё примеров поискать.