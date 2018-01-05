Ни одна российская авиакомпания не вошла в рейтинг самых безопасных перевозчиков в мире по версии AirlineRatings.com

Ни одна российская авиакомпания не вошла в рейтинг самых безопасных перевозчиков в мире по версии портала AirlineRatings.com. Он отслеживает деятельность более чем 400 авиакомпаний. Среди тех, кто вошел в топ-20 самых безопасных компаний, Air New Zealand, British Airways, Emirates, Finnair, KLM. Они названы лидерами по мерам безопасности, по инновациям и по введению в эксплуатацию новых самолетов. Особо отмечена австралийская Qantas, у которой за всю историю ни один реактивный самолет не попал в аварию, в которой бы погибли люди.