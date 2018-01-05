Компания Egypt Air будет выполнять из Каира в Москву три рейса в неделю
Об этом сообщает портал Egypt Today.
Накануне стало известно, что президент Владимир Путин своим указом отменил запрет на регулярные пассажирские рейсы в Каир. Эти поправки также отменяют рекомендацию российским туроператорам, которых прежде просили воздерживаться от продажи туров, предусматривающих полеты в Каир. Впрочем, в Ростуризме заявили, что ажиотажа после снятия ограничений не ждут. Из-за необходимости добираться до курортов Египта через столицу цена на такие поездки значительно вырастет.
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