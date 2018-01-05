Конституционный суд Молдавии второй раз с начала года разрешил принять решение в обход президента Игоря Додона
Глава республики уверяет, что не оставит это без последствий. На этот раз Конституционный суд ограничил полномочия Додона, чтобы принять закон о борьбе с российской пропагандой, предусматривающий запрет на трансляцию в республике информационных передач из России.
Ранее полномочия руководителя республики были ограничены для того, чтобы спикер или премьер смогли утвердить кандидатуры министров, которых отказался поддерживать Додон.
Комментарии17
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karlik_sbil_boing 05 января 2018 | 15:33
О том, что суд независим не на словах, а реально, русским только мечтать. Ни один суд России, ни по одному решению не вякнул против путина. Это говорит о коррумпированности и трусости судебной системы РФ.
echo_shar 05 января 2018 | 16:01
karlik_sbil_boing:
Госдеповские "судьи" отрабатывают гранты. )))
vilingrad 05 января 2018 | 16:06
echo_shar: Президент молдавский Додин
Лишь неловко одетый го..он
Не стоит уж в Кремле много лет
У того, кто купил сей предмет.
vilingrad 05 января 2018 | 16:08
vilingrad: Додон, конечно же...
yrich039 05 января 2018 | 16:27
karlik_sbil_boing: Суд как раз и засисим!
Румынские судьи принимают решения,которые не выгодны жителям и гражданам Молдовы!
Тут зависимость этих судей как раз от государства Румыния!
dimab 05 января 2018 | 15:40
в очередной раз "евродемократия" насрала на мнение народа.
ura_123 05 января 2018 | 15:44
dimab: Народ... Это Додон что-ли?
zztop1960 05 января 2018 | 15:55
dimab: Парламентариев выбирал не народ ?
vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:21
dimab: Подружка Путина - Додон, купившая выборы, оказалась неспособна даже думать, впрочем как и все кого лобзает в пупок Путин.
ura_123 05 января 2018 | 15:46
Вроде как и в России и в Молдове есть президент и конституционный суд...
Два разных мира.
e_mae 05 января 2018 | 15:47
Додон это молдавская инновация.
DOD_OFF и все вопросы решены.
DOD_ON и Россия не кусается.
Такой кнопки больше ни у кого нет.
piter_ug 05 января 2018 | 15:54
Все нормально - разделение ветвей власти.
Это как раз то, чего в России никогда не было.
И без чего «встать с колен» в принципе невозможно.
stas_russkiy 05 января 2018 | 15:54
Возможно, молдаване не вполне понимают, какой пример они показывают всему миру (а может только "постсоветскому пространству"), а именно, что власть страны всегда готова поставить на место продажного чинушу, возомнившего себя самодержцем. То, что большинство граждан выбрало подонка и шлюху на пост президента, только показывает несовершенство выборных систем, но, в случае Молдавии, есть сдерживающие факторы, не позволяющие этой продажной шлюхе действовать против интересов страны в угоду заграничного фюрера. Снимаю шляпу перед молдаванами...
vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:26
stas_russkiy: Большинство граждан было оболваненно новостями из РФ. Люди слышали "русские танки" а с другой стороны Додон имел массированную финансовую поддержку от Путина, и поэтому будучи маленькой страной на пост-советском пространстве сыграл страх и пропаганда.
Людям втюхивают денно и нощно через российские сми что без России им не жить, и в случае чего Молдавию могут окупировать в течении 12 часов. Что на самом деле большая вероятность.
sarbus 05 января 2018 | 16:03
Учись,Раша.
mamiluk 05 января 2018 | 16:24
Конституционный суд ограничил полномочия Додона, чтобы принять закон о борьбе с российской пропагандой, предусматривающий запрет на трансляцию в республике информационных передач из России.
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очень славно-дело полным ходом идет к своей развязке...от путинского режима теперь отбрыкиваются все...от дальнего зарубежья до ближнего-самое интересное начнется когда начнет рассыпаться "таможенный союз"...а это т.н снг...конец уже близок...никакие деньги отобранные у пенсионеров и кинутые в кошельки "союзников" типа "хезбола" венесуэла,мозамбик или даже гондурас-не спасут антинародный режим.
comanchero 05 января 2018 | 16:30
Игорь Додон - большой (далее первое слов, приходящее Вам на ум, когда хотите подыскать рифму) - водит дружбу, как сказал в недавнем интервью Евгений Чичваркин, со 100% военным преступником посмертно, и если российский народ всё-таки встанет с колен, то, возможно, и при жизни, тем самым подставляя молдавский народ и, особенно, своих избирателей.