Конституционный суд Молдавии второй раз с начала года разрешил принять решение в обход президента Игоря Додона

Глава республики уверяет, что не оставит это без последствий. На этот раз Конституционный суд ограничил полномочия Додона, чтобы принять закон о борьбе с российской пропагандой, предусматривающий запрет на трансляцию в республике информационных передач из России.

Ранее полномочия руководителя республики были ограничены для того, чтобы спикер или премьер смогли утвердить кандидатуры министров, которых отказался поддерживать Додон.