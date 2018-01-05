В Киеве СБУ провела обыск у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского

Он занимал этот пост в момент присоединения полуострова к России, — сообщает «Радио Свобода». В ведомстве заявили, что чиновник участвовал в создании незаконных органов власти в Крыму. Из его квартиры вынесли документы, включая российский паспорт, и служебное удостоверение с подписью главы Крыма Сергея Аксенова.