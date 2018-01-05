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15:30, 05 января 2018

В Киеве СБУ провела обыск у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского

Он занимал этот пост в момент присоединения полуострова к России, — сообщает «Радио Свобода». В ведомстве заявили, что чиновник участвовал в создании незаконных органов власти в Крыму. Из его квартиры вынесли документы, включая российский паспорт, и служебное удостоверение с подписью главы Крыма Сергея Аксенова.

Комментарии

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dimab 05 января 2018 | 15:37

укрогестапо уже и на собственных гауляйтеров набросилось.
кто знает Крым наслышан про эту прокакляцкую мразь михальчевского заставлявшего врачей выписывать рецепты на свиномове.

edyunia 05 января 2018 | 15:40

dimab: \укрогестапо\ \прокакляцкую\ \свиномове\
"Русские и украинцы один народ"?

kapitonovih_33 05 января 2018 | 15:42

edyunia: усраинцы особый, самый древний во вселенной народ...все произошли от них. даже тараканы и скунсы...так что не надо тут провокаций...хи-хи..

vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:10

kapitonovih_33: Вам опять в дурке разрешили подходить к компьютеру. Плохи дела.
Посмотри вокруг себя гниль, пол-Расеи населена украинцами.

kapitonovih_33 05 января 2018 | 16:18

vlad_kondrat: какел, ты видать только из запоя вышел...вся Россия населена усраинцами, вся!!!...глянь в методичку...и русских вообще нет в природе...долбодятел ты...

dimab 05 января 2018 | 15:43

edyunia: именно поэтому каклизм разделяющий эти народы должен быть уничтожен, как и навязанная австрияками свиномова. Шевченко не писал на этой мерзости.

edyunia 05 января 2018 | 15:44

dimab: \Шевченко не писал на этой мерзости.\
Ты дурак?

dimab 05 января 2018 | 15:49

edyunia: Если ты, не различаешь язык на котором писал Шевченко с нынешней свиномовой, то дурак именно ты.

edyunia 05 января 2018 | 15:55

dimab: \Если ты, не различаешь язык\
Я тебе даже больше скажу, ты не поймёшь своего посконно-скрепо-мокшанского языка и ничего, хоть не воняешь, - но смердишь аки холоп.

dimab 05 января 2018 | 16:04

edyunia: обосрался так штанишки постирай, бестолочь! хе-хе! то что ты не читал Шевченко в оригинале и из того, что сейчас публикуется в жизни не определишь, что оригинал, а что "правка произведённая с оригинальных рукописей" сделанная на Львовских типографиях в Австро-Венгрии, абсолютно ясно. Так что можешь не тужиться, а то опять обделаешься!

edyunia 05 января 2018 | 16:11

dimab: \сделанная на Львовских типографиях в Австро-Венгрии\
Одно правда, и австрияки, и мадьяры больше печатали украинских авторов чем их русские, из этого возникает вопрос: кто ближе украинцам?

lisitsa1962 05 января 2018 | 16:11

dimab: У меня дома хранится Кобзарь 1914 года.
Катеринослав. Видання Л.М. Ротенберга.
Коли ж Катеринослав был пригородом Львова? :)))

sg65 05 января 2018 | 16:01

edyunia:
Шевченко был латентный запутинец и прозу писал на Великом и Могучем. Вирши, да, слагал на малороссийском наречии..
Вот пожалуйста, пример творения ТАраса Григорьевича. Прекрасный певучий южнорусский выговор. Ни одного полонизма
"I мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє !!!
Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти Її розпинають.
Замість пива праведную кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть Материні очі
Современними огнями. Повести за віком,
За німцями, недоріку, Сліпую каліку.
Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати
Навчається, як дітей тих нових доглядати.":
1845 г, Винница. Поищите в эл.библиотеке
http://elib.nplu.org/catalogue.html?catalogue=79

edyunia 05 января 2018 | 16:06

sg65: \Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти Її розпинають.\
На то он и пророк чтобы обличать. Или тебе только лесть нравится, так её даже в российских классиков не шибко много.

lisitsa1962 05 января 2018 | 15:57

dimab: Ничто так не отворачивает украинцев от России как такие речи. Пишите и дальше подобное. Вы нужны Украине.
А что до того что нас разделило - так нас разделил Иловайск. Кровью. И это навечно.

kapitonovih_33 05 января 2018 | 16:01

lisitsa1962: какел, меньше пафоса и больше реалий...ничто так не разделяет нас как "москаляку на гиляку"...так что засунь свой пафос себе в задницу...не мы первые это начали...

lisitsa1962 05 января 2018 | 16:14

kapitonovih_33: кацапчик, а назови-ка кого убили в Украине за национальность или разговор на руском языке?
так что засунь свой пафос себе в задницу...вы первые это начали...

kapitonovih_33 05 января 2018 | 16:23

lisitsa1962: какел, за русский разговор и русскую национальность на Донбассе каклятские нацики убтили тысячи русских людей...кого в России убили за каляцкую мову или за за принадлежность к каляцкому племени?...вы, каклятские твари, ещё тридцать лет назад носили майки с надписью "дякую боже что я не москаль"...твари вы и есть твари, сами напросились...

dimab 05 января 2018 | 16:08

lisitsa1962: Если ты называешь украинцами скачущих почитателей Бандеры и Шухевича, то я вовсе не собираюсь поворачивать их к России, у меня для них заготовлен патрон и мне без разницы куда попадёт в лоб или в затылок.

lisitsa1962 05 января 2018 | 16:24

dimab: Украинец - тот кто не считает себя ни русским ни хохлом. И патрон ваш из Свердловска в Украине бесполезен :)). А вот из Авдеевки до Макеевки куда зашли ваши ихтамнеты, достать легче, спросите родных Щербы и Мотороллы.
Что же до таких как вы мышебратьев, то:
"Мы, славяне, должны быть вместе".- заявляют русские.
"Мы, славяне, и так вместе. А вы тут при чём?" - отвечают славяне.

sg65 05 января 2018 | 15:48

edyunia:
Отто Фон Бисмарк.
"Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы". Это, так называемое отребье, взрощеное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц.карьеристов, пресмыкающихся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать. Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого. Предательство для них-является нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое низменное от русских, поляков и австирийцев. Для хороших качеств в их душе не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро. "

edyunia 05 января 2018 | 15:59

sg65: \Отто Фон Бисмарк.\
Для тебя этот гейропеец авторитет? Да и где ты это вычитал?

vlad_kondrat 05 января 2018 | 16:06

sg65: Отто Фон Бисмарк
"Нет ничего омерзительнее чем паршивый бот из Ольгино, отребье которое за кило лука, продает свою родину еще и еще как обыкновенные проституки на панели. Самое глвное что эти люди - зомби, без операции на мозг уже ничего им не поможет. "

oleg_kievlyanin 05 января 2018 | 16:07

sg65: откуда такие цитаты?

kapitonovih_33 05 января 2018 | 15:40

dimab: скоро к шоколадному педрухе придёт укрогестапо...в усраине все есть агентами кремля...даже ярош и самый свидомый скакун...других просто не родит земля усраинская...хи-хи...

poluputing 05 января 2018 | 16:27

dimab: не вызывает сомнения диагноз, записанный в вашем рецепте

poluputing 05 января 2018 | 15:57

комментарии показывают уровень ненависти к украинцам, он вполне соответствует ейному уровню в нацистской Германии к русским "свиньям" (и не только). И эти люди осуждают Бандеру?

captainobvious 05 января 2018 | 16:01

надеюсь, этот чиновник всё же не такой кретин, чтобы после 2014 года оставаться в Киеве, и СБУ вломились в пустующую 3 года квартиру? или всё же кретин??

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