Студию продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах, продадут за полмиллиарда долларов

Студию голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах, продадут за полмиллиарда долларов. Сделка близится к завершению.

По состоянию на конец декабря кинокомпания получила около 20 предложений о покупке, однако владельцы и совет директоров Weinstein Company сузили список потенциальных покупателей до 6. По словам источников газеты The Wall Street Journal, в их число не вошли такие компании, как Sony Pictures Entertainment, Viacom Inc. и Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Среди участников торгов — экс-глава управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит, которая в ноябре прошлого года первая сделала официальное предложение о покупке кинокомпании. При этом, некоторых потенциальных покупателей интересуют лишь отдельные активы. По словам источников, нынешние владельцы Weinstein Company не получат от сделки никакой прибыли. Большая часть выручки пойдёт на покрытие долгов.

Финансовые проблемы студии начались после масштабного скандала, разразившегося из-за того, что более десятка женщин, в том числе несколько известных актрис, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По их словам, продюсер требовал интимной близости в обмен на возможность сняться в его фильмах.

После этого партнеры начали отказываться от совместных проектов со студией Вайнштейна. Самого продюсера, не смотря на раскаяние и извинения, уволили из его же компании и исключили из американской Киноакадемии. Кроме того, в отношении него полиция начала расследование.