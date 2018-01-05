Михаил Саакашвили считает приговор, который вынесли в отношении него в Грузии, незаконным

По словам политика, решение противоречит международным нормам. В парламенте Грузии отреагировали на вердикт неоднозначно, — сказал «Эху Москвы» бывший лидер политического движения «Голос Грузии за свободные выборы», а ныне представитель Торгово-промышленной палаты Грузии в России Теймураз Шенгелия.

Сегодня в Тбилиси бывшего президента Грузии признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Суд заочно приговорил политика к 3-м годам лишения свободы. Этот вердикт дает основание для экстрадиции бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Украины на родину.