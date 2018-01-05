Михаил Саакашвили считает приговор, который вынесли в отношении него в Грузии, незаконным
По словам политика, решение противоречит международным нормам. В парламенте Грузии отреагировали на вердикт неоднозначно, — сказал «Эху Москвы» бывший лидер политического движения «Голос Грузии за свободные выборы», а ныне представитель Торгово-промышленной палаты Грузии в России Теймураз Шенгелия.
Сегодня в Тбилиси бывшего президента Грузии признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Суд заочно приговорил политика к 3-м годам лишения свободы. Этот вердикт дает основание для экстрадиции бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Украины на родину.
Комментарии5
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homa_brutt 05 января 2018 | 15:11
цирк с конями... экс губернатор,приговорённый в Грузии,варнякающий на гранты США в/на Украине....
homa_brutt 05 января 2018 | 15:14
homa_brutt: демократия...Ждёмс приветствие Саакушки в честь Бандеры,Шухевича и Петлюры....
sekretniy_fizik 05 января 2018 | 15:46
"Саакашвили считает приговор суда незаконным"...Как же так, Мишико? Вот наше Эхо ( да и ты сам ) денно и нощно твердят нам, что ты превратил Грузию в процветающее, цивилизованное и ПРАВОВОЕ государство. Стало быть, все законно. Ведь в ПРАВОВОМ государстве никак не может быть НЕЗАКОННОГО приговора суда. Не?
buzukin935 05 января 2018 | 15:19
Да уш = хер бы его в России зарегистрировали кандидатом в президенты - а) мало жил б) не досидел. А вна щеневмерлой - сто тысяч раз! Во хде демократия, черпай не хочу :)
nestormihnenko 05 января 2018 | 15:33
Обвинение в злоупотреблении служебным положением - это вообще ни о чём. Такую формулировку можно предъявлять практически любому властвующему у нас субъекту.