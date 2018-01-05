Представитель ОБСЕ обеспокоен выдворением из Латвии корреспондента ВГТРК

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу выразил обеспокоенность в связи с выдворением из Латвии корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой.

Ранее Москва призывала ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов. Как заявила официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова, Россия ждет, что по этому вопросу выскажет свою позицию представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

На этой неделе власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов – Ольгу Курлаеву, корреспондента ВГТРК, и ее мужа Анатолия Курлаева, который работает на телеканале ТВ-Центр. Они объясняют решение об их депортации угрозой национальной безопасности.