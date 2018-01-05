Представитель ОБСЕ обеспокоен выдворением из Латвии корреспондента ВГТРК
Ранее Москва призывала ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов. Как заявила официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова, Россия ждет, что по этому вопросу выскажет свою позицию представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
На этой неделе власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов – Ольгу Курлаеву, корреспондента ВГТРК, и ее мужа Анатолия Курлаева, который работает на телеканале ТВ-Центр. Они объясняют решение об их депортации угрозой национальной безопасности.
Комментарии10
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ura_123 05 января 2018 | 15:09
И чем же это так обеспокоились всякие захаровы? Русским Ызыком ведь было написано-запрещён въезд с 2015! И чего полезли в страну НАТЫ ? )))))
kapitonovih_33 05 января 2018 | 15:13
ura_123: даун-какляк...обеспокоены обсе...у тебя моск взорвался?..хи-хи...
put__out 05 января 2018 | 15:24
Я тоже обеспокоен... - Вот так просто выдворили и даже дюлей не навешали?...
sisyanfashist 05 января 2018 | 15:10
Обсе пусть идет нахер ,с лабусами сами разберемся ,можно подумать их корреспонденты в России не работают !Выгонять их конечно не надо ,но аккредитацию можно полгода не давать , пусть под дверью постоят!)
cyema__cyem_ 05 января 2018 | 15:35
sisyanfashist: Депутат латвийского парламента от Национального объединения Александр Кирштейнс предполагает, что протестующие против перевода образования в школах на латышский язык являются агентами мирового сионизма. Об этом политик написал на своей странице в Twitter, сообщают латвийские СМИ.
Кирштейнс отметил, что языками международного сионизма признаются не только идиш и иврит, но и русский и английский языки. Именно поэтому, по мнению депутата, русскоязычные жители Латвии столь «бесстыдны». Депутат также перечислил фамилии лидеров протеста против гособразования исключительно на латышском языке — Жданок, Гильман, Плинер — намекая на их еврейское происхождение.
ematveev 05 января 2018 | 15:12
Генсек Европейской федерации журналистов...
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ...
Депутат Европарламента...
Озабочены они! Вот жеж кремлевские подстилки продажные... Должны же поддержать маленькую, но гордую Латвию!
chapter_2 05 января 2018 | 15:16
По мнению правозащитников из Freedom House Латвия - страна свободного мира...
sensei54 05 января 2018 | 15:20
Парижанин месье Дезир СССР видел только на школьных картах.
А если из Парижу - да в ту же Латвию образца 70-х?
Вот уж точно обеспокоился бы.
zkotor 05 января 2018 | 15:20
Очень точное определение их выдворения - эти баламуты, эдакий вовин Коминтерн 2.0, плевать хотели и на латышей и на русских, их задача создание хаоса путём подлянок стравливаний и баламутства. Оглянитесь вокруг, Ближний Восток, бывшие страны СССР, Европейские страны, США везде так или иначе нагажено вовой и в этом хаосе этот Омен просто купается
andy66 05 января 2018 | 15:25
давно уже нет никаких журналистов ВГТРК, есть агенты ФСБ