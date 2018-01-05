В Москве открыли несколько точек сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах

Об этом рассказал глава московского отделения организации «Волонтеры победы», которая занимается сбором, Владислав Марцаленко. При этом где именно работают пункты сбора подписей, в организации «Волонтеры победы» не уточняют. Там говорят, что такие точки открылись еще в 14-ти городах.