В Москве открыли несколько точек сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах
Об этом рассказал глава московского отделения организации «Волонтеры победы», которая занимается сбором, Владислав Марцаленко. При этом где именно работают пункты сбора подписей, в организации «Волонтеры победы» не уточняют. Там говорят, что такие точки открылись еще в 14-ти городах.
Комментарии69
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ems1 05 января 2018 | 15:03
Зачем русской православной стране снова нужен этот глобалист и масон? Страна при нём уже вбита в дремучее средневековье: количество школ и больниц на уровне конца 19 - начала 20 веков; промышленность уничтожена до народных промыслов и ремёсел не то 17, не то даже 16 века. Отсутствуют элеваторы для хранения зерна. Если будет введено нефтяное, газовое и зерновое эмбарго, то страна лишится не только золотовалютных доходов, но и не сможет прокормить население, сгноив зерно на полях.
nikchimzwet886 05 января 2018 | 15:08
ems1: Я не большой фанат В.В.Путина, но то что Вы написали правдой не является.
pyx 05 января 2018 | 15:10
ПОЗОРИЩЕ!
tycalo 05 января 2018 | 15:16
"В очередь, сукины дети, в очередь"....
zs588 05 января 2018 | 16:00
tycalo: Уссыкуха, толпы Павликов Морозовых штурмуют пункты записей в дурачки!
tycalo 05 января 2018 | 16:03
zs588: Со своей веревкой и мылом...
vezdehod 05 января 2018 | 16:05
Для тех. кто не знает их адреса, то можно зайти в любой сортир на всех Московских вокзалах и - оставить свою подпись на стенке кабинки - волонтёры их зафиксируют .
crj700 05 января 2018 | 15:11
nikchimzwet886: Что не является правдой, уточните плиз.
vsveter 05 января 2018 | 15:15
crj700: Вы сначала хотя бы 9 классов школы осильте, может вопрос и отпадёт.
crj700 05 января 2018 | 15:21
vsveter: Мил чел, может вы с "высочайшим образованием" поясните мне и где тут не правда. Заранее благодарен.
vilingrad 05 января 2018 | 16:03
vsveter: В Москве открыли несколько точек сбора...мусора.
ems1 05 января 2018 | 15:12
nikchimzwet886: А конкретнее? Что не является правдой?
nikchimzwet886 05 января 2018 | 15:59
ems1: Правдой не является то, что Вы сейчас едите на 100% всё импортное, одеваетесь на 100% во всё импортное, строитесь и делаете ремонты на 100% изо всего импортного, ездите на 100% импортных транспортных средствах и т.д. И это всё только за счёт продажи нефти и газа, согласно цитате начала 2000-х гг.: "туда нефть - оттуда баксы". Вам говорят, что у нас уже почти всё мясо своё, яйца куриные и перепелиные давно отечественные, зерно уже экспортируем, а не покупаем в Канаде, в транспортных и банковских картах свои чипы, разный гипскартон, ламинат, обои, куча краски, пеноблоки, сухие смеси и др. производится на наших заводах. За 15 лет построено ок.1500 новых промышленных предприятий. Медицинские технологии за 100 лет тоже изменились. и не надо сейчас по два месяца в больницах лежать. Учится тоже можно дома из интернета. А вы всё в 16 веке...
Другое дело - это всё произошло, как говорят, благодаря В.В.Путину или вопреки? Сложный вопрос.
student_ru_ru 05 января 2018 | 16:07
nikchimzwet886: "За 15 лет построено ок.1500 новых промышленных предприятий".
Откровенное враньё. Приведите, пожауйста, весь список. Мастерские на 10-20-100 человек просьба не приводить.
filosof64 05 января 2018 | 16:23
nikchimzwet886: ну да, только португалию не догоним...??? ввп не дотягивает( у нашего вовы вп все в порядке конечно).
karlik_sbil_boing 05 января 2018 | 15:15
nikchimzwet886: Вот вам наглядное видеодоказательство слов предыдущего коментатора. Крым. Массовая давка за бесплатным оливье. Величие страны как оно есть!
https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
patt 05 января 2018 | 15:29
karlik_sbil_boing: Организация "Волонтеры победы" представляет победителей над здравым смыслом, ибо поддержать бандитов, вогнавших Россию в средневековье, могут лишь патиопнутые на почве победобесия дебилы.
zapadnay 05 января 2018 | 15:41
nikchimzwet886:
Как, точки есть, аж в 14 городах, но адреса не сообщаются? Это что-то новенькое в предвыборной процедуре. Может, Эллочка подскажет?
wrongway1 05 января 2018 | 16:07
zapadnay:
не сообщаются...их скоро будут быть.....а Пуцин станет "несистемной оппозицией"
sim202_ 05 января 2018 | 15:56
nikchimzwet886:
///но то что Вы написали правдой не является. ///
Согласен.
Церквей строится больше, чем школ.
Просвещенный народ путинскому режиму
не нужен. Нужны безграмотные верные холопы
для обслуживания трубы, свора опричников
и тупое пушечное мясо.
ai65_qi60 05 января 2018 | 15:20
ems1: То, что Вы говорите истинная правда! Но феномен в другом: - ВСЕ это знают, но делают умный вид, что это не так. Страх? Возможно. Эффект кролика и удава.
kp6ic 05 января 2018 | 15:21
ems1:
86 процентов ап стену с разбегу за него. им все нравится. давай, иди отседова.
protomaster__ 05 января 2018 | 15:26
ems1: Никакой он не масон и не глобалист, а банальный вор, жулик и бандит с бесконечно длинным списком преступлений. Нефтянное и газове эмбарго исключено, ибо путинская Россия это сырьевой придаток Запада и такое эмбарго обернется скачком мировых цен на энергоносители. Запад работает хирургическим методом, он ввел санкции расчитанные на долгосрочную переспективу - отрезал доступ к западным кредитам и запретил поставку западных технологий и оборудования для нефтянки. А теперь готовится еще и рапотрошить кошельки припретанные на Западе.
echo_shar 05 января 2018 | 16:20
protomaster__:
Вы им посоветуйте не спешить.
А то допрыгаются, что Россия начнет демократизацию Сауд Аравии и Катара.
Мягкими, пушистыми и демократическими бомбами.
Точно, как сышыа нас научили.
maviomy 05 января 2018 | 15:27
ems1: а в какой исторический период Россия называлась Русью? Когда мордва и чуваши в русских превратились? Заберите. свои грязные руки от страны моих предков!
vlabumur 05 января 2018 | 16:04
maviomy: Когда мордва и чуваши в русских превратились?
++++++++++++++++++++++++++++++
Хохол?
maviomy 05 января 2018 | 16:30
vlabumur: кацап?
arbitrmvk 05 января 2018 | 15:48
ems1: Русской православной стране снова нужно!
heklya 05 января 2018 | 15:51
ems1: Страна в кольце врагов , а Путин глобалист ?? ГЫ !!!
echo_shar 05 января 2018 | 16:14
ems1:
Если будет введено нефтяное, газовое и зерновое эмбарго, то Россия на следующий день начнет демократизацию Сайд Аравии и Катара. Мягкими, пушистыми и ядрёными бомбами.
Как сышыа нас научили.
ura_123 05 января 2018 | 15:06
Холуяж впереди паровоза)))
Самонизбранец вроде как ещё раздумывает,быть или не быть,а эти уже подписи собирают.
rukrok 05 января 2018 | 15:23
ura_123: ...:))))..Хе-хе...Угораю я над этим цирком.
Все всё понимают. И канают под дурачков. Портосина тут пишет - "небольшой поклонник Путина". Портосне уже стыдно. Нее, мля, нравиться быть идиётами.
Хренею. Всё можно понять. Ну, нахрена врать СЕБЕ?
Как дэбилы ходют стукаются лбами друг о друге, хлопают слоновьими ушами по бокам - "Как же так? Как же так?". Всё плохо, а Вовка - ништяк. Вот, смотрят в микроскоп - Вовка ништяк. А рядом - воняет. Ну, как жешь? Не могет? Разглядывают труп - нормально. Но. Вонает. Мать моя. Пойдём за аминазином...:)))))))
pa6o4uu 05 января 2018 | 15:08
В Москве открыли несколько точек сбора
соберут пару автобусов условных патриков, снимут эту толпу на точке и будут крутить по телеаналам.
а там уже дело техников.
demokratia 05 января 2018 | 16:15
"Волонтёры по.беды" !
"Раб на галерах" 18 лет никак не может вырваться из собственного "заключения"
ТАК может надо Путину помочь освободиться... ! ?
А вы ЕГО опять в рабство - на 18 лет.
Не гоже это !
inna2101 05 января 2018 | 15:08
Народ ломится?
apontiy 05 января 2018 | 15:20
inna2101:Народ ЛОМЯТ!
glotze7 05 января 2018 | 15:22
inna2101: Конечно, тем более, куда ломиться не сказали :)
demokratia 05 января 2018 | 16:19
inna2101: Народ уже ЛОМИТ ! (как от наркоты)
maviomy 05 января 2018 | 15:09
Волонтеры? Т.е. им никто ничего не платит? Им просто хочется сидеть дням и собирать подписи за Окурка и семью им кормить не надо? Волонтерствто во всем мире понимается именно так. Если им хоть что-то платят или дают за это, то это уже не волонтеры.
kara 05 января 2018 | 15:13
maviomy: так это вы Навальнятам разъясните, а то они как что, так кричат, что им не доплачивают
oto_davar 05 января 2018 | 15:48
kara: //ак это вы Навальнятам разъясните,//
====================
А разве Навальный кандидат в президенты? Нет? Так чего же ты, чёрный, его сюда приплёл, а? Чешется? Так ты не чеши .
ai65_qi60 05 января 2018 | 15:24
maviomy: Вы упустили одну деталь: волонтёрами могут быть и олигархи, а они могут и БЕСПЛАТНО собирать подписи за своего благодетеля.
ura_123 05 января 2018 | 15:55
ai65_qi60: Вы себе как Ротенберга представляете?
sim202_ 05 января 2018 | 16:07
ai65_qi60:
Я вот думал - кто там под окнами пол ночи хором орал?
А это путинские волонтёры...
igor20012 05 января 2018 | 15:11
Спешите ! Всего один день-18 марта ! На арене цирка-клоун вова и его 63 дрессированных собачки ! Спешите !
crj700 05 января 2018 | 15:14
igor20012: Вы забыли добавить: весь сбор от представления нуждающимся ротенбергам, тимченко, сечину и далее по списку.
vasya_von_smetankin 05 января 2018 | 15:12
Есть мнение, что "Волонтёры победы" за бюджетные деньги победят даже конкурирующих "28 панфиловцев" во главе с "дядькой-черномором" и по совместительству Доктором Околоисторических Наук В. Мединским.
Конкуренция рулит!
sensei54 05 января 2018 | 15:13
"...где именно работают пункты сбора подписей, в организации «Волонтеры победы» не уточняют."
Всё правильно, это меры безопасности против людской давки.
Если все сразу ломанутся, вторая Ходынка будет.
ai65_qi60 05 января 2018 | 15:16
Если мы хотим чтобы Россия оставалась без правым государством, лишённым ПРАВОСУДИЯ и являлась бы сырьевым придатком Запада, то надо голосовать за Путина!
kukrynx 05 января 2018 | 15:19
ai65_qi60: Голосуй, не голосуй всё равно получишь....
ura_123 05 января 2018 | 15:57
ai65_qi60: Родину,родителей и президента не выбирают!
budweiser23 05 января 2018 | 15:20
Мухи слетаются на г@вно...., верные слуги Вельзевула!
nik476 05 января 2018 | 16:11
budweiser23: "Ведь не могут же миллионы мух ошибаться"
pravdatut 05 января 2018 | 15:21
Это видимость. Будет дана команда большим предприятиям собрать подписи и соберут миллион.
mixanazarov 05 января 2018 | 15:21
Подпольные бордели и казино - я уточняю.
sabotage_nik 05 января 2018 | 15:23
Волонтеры Апокалипсиса ! Волонтеры Узурпатора !Волонтеры Самоназначенца !
tinon 05 января 2018 | 16:01
sabotage_nik:
Да Мессия он - ежу понятно!!! ; ))
plank1957 05 января 2018 | 15:25
Надо же какая открытость у нового старого кандидата! Мне очень интересно, а кому он нужен в России?
kara 05 января 2018 | 15:27
Назовите адреса, я выезжаю!
oto_davar 05 января 2018 | 15:52
kara: //Назовите адреса, я выезжаю! //
==================
Сразу по всем адресам, на карусель торопишься не опоздать? Не спеши. Всё уже подписали без тебя. И подписали, и деньги за подписи получили ( из твоего карАмана). Поэтому и нет никаких адресов- не нужны.
pieter 05 января 2018 | 15:40
Все нищие парантропы РФ и воры и убийцы их грабящие и их истребляющие быстренько в строй и в стадо собирайтесь и отправляйтесь подписываться за своего хозяина приблатнённого гопника, главного вора и убийцы РФ!...Именно так, строем и стадом!
provincial49 05 января 2018 | 15:40
Сиротка. Как обыкновенный рядовой кандидат предвыборной "гонки",
Отец нации собирает подписи на конспиративных квартирах у каких то сомнительных волонтеров. А вдруг не соберут? А вдруг признают не действительными? Ужас! И осуществится пророчество Володина: "Нет Путина, нет России". ..И придет Антихрист на православнутую Русь
oto_davar 05 января 2018 | 15:43
Вот как хорошо.
Ряд вопросов к тем, кто здесь поддерживает Путина.
1. Были ли проблемы с помещениями ? Ну, например, отказы в аренде?
2. Достаточно ли 14 городов для сбора подписей? Кажется, кто-то называл цифру - 32 региона.
3. Где можно ознакомиться с источниками финансирования кампании?
4. Почему не названы точки сбора подписей, все уже собрали, и теперь ни к чему лишние хлопоты?
bono11 05 января 2018 | 15:46
А на самом деле - отделы кадров по личным делам заполняют !!!
ilja13 05 января 2018 | 15:48
"Волонтеры беды", так наверно будет правильно по смыслу их деятельности....
canes 05 января 2018 | 15:50
Для чего открывают сбор подписей за путина? В СПб и области не собрать им будет нужное количество, несмотря на троллей с Оптиков,4
dirizhabli 05 января 2018 | 15:53
Как-то неудобно столь сакральные места называть "точками сбора". Уж больно смахивает на пункты приема стеклотары. Для такой колоритной фигуры места сбора подписей должны именоваться, как минимум - комплексы по совершению обряда.
nik476 05 января 2018 | 16:04
Центры сбора утильсырья.
filosof64 05 января 2018 | 16:18
волонтеры отстоя...