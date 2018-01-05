Власти Ирана полностью сняли ограничения для пользователей социальной сети Инстаграм
Об этом сообщает местное агентство «Мехр». Блокировать Инстаграм, а также мессенджер Телеграм в Иране начали 31 декабря. Это было связано с антиправительственными акциями в стране. Власти уверяли, что ввели ограничения в целях безопасности граждан. Сегодня же парламентский комитет по национальной безопасности обещал разблокировать Телеграм.
Комментарии3
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nikitin43 05 января 2018 | 14:46
санкции сломали не только иранский кремль , но и местных чекистов - стражей революции , басиджи - тутошних титушек из савушкино ...
perestarok 05 января 2018 | 14:58
"Власти Ирана полностью сняли ограничения для пользователей социальной сети Инстаграм"
Справились с бузотёрами?
ems1 05 января 2018 | 14:59
Не получилось у революционеров взять почту, телеграф и телефон.