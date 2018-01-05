"Власти Ирана полностью сняли ограничения для пользователей социальной сети Инстаграм"

Об этом сообщает местное агентство «Мехр». Блокировать Инстаграм, а также мессенджер Телеграм в Иране начали 31 декабря. Это было связано с антиправительственными акциями в стране. Власти уверяли, что ввели ограничения в целях безопасности граждан. Сегодня же парламентский комитет по национальной безопасности обещал разблокировать Телеграм.