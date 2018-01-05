Минюст США открыл новое расследование в отношении Хиллари Клинтон и фонда ее семьи

Об этом сообщают источники издания Нill. Согласно этим данным, ФБР уже проводит допросы по этому делу. Следователи интересуются, не обещала ли Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря США, политические и прочие выгоды спонсорам своей кампании. Представители бывшего госсекретаря и ее фонда сообщения о начале расследования пока не комментировали.