Минюст США открыл новое расследование в отношении Хиллари Клинтон и фонда ее семьи
Об этом сообщают источники издания Нill. Согласно этим данным, ФБР уже проводит допросы по этому делу. Следователи интересуются, не обещала ли Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря США, политические и прочие выгоды спонсорам своей кампании. Представители бывшего госсекретаря и ее фонда сообщения о начале расследования пока не комментировали.
Комментарии5
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glotze7 05 января 2018 | 14:48
И чо не дать ссылку на внятный источник? https://www.reuters.com/article/us-usa-clinton-probe/justice-dept-launches-new-clinton-foundation-probe-the-hill-idUSKBN1EU08Z
Проводит допросы - это сильно - за прошлый месяц был опрошен один свидетель.
glotov 05 января 2018 | 15:01
glotze7: Какой источник ни смотри, картина ясная: Скоро услышим "Встать! Суд идет!"....
Несчастная женщина. А муж - изменщик, наверняка, передачи носить не будет.
pergamsky Георгий Пичугин 05 января 2018 | 14:57
Неужели посмотрим на мурло "демократии" в США?
kara 05 января 2018 | 15:03
А где Карина Орлова, она же так отлично предсказывает
ematveev 05 января 2018 | 15:19
"...не обещала ли Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря США, политические и прочие выгоды спонсорам своей кампании."
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Глупый вопрос. Нет, не обещала конечно. Это же Америка, там так никто не делает. Никогда. Все это придумки Кремля и пропаганда.
Кстати, скорость расследования просто потрясает. Один свидетель за месяц.
Ну и до кучи: поскольку "благотворительный фонд" потратил в 2014 году на уставные цели почему-то всего 30%, а остальное "куда-то делось", то у следователей есть еще и финансовые вопросы к этим Бони и Клайду.