Минобрнауки за 14 миллионов рублей разработает новые требования к освоению школьных предметов
Об этом говорится в материалах тендера ведомства, размещенных на сайте госзакупок. Там уточняется, что нынешняя редакция образовательных стандартов нуждается в доработке.
Комментарии15
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punyoshohlai 05 января 2018 | 14:35
А за зарплату работать не хотят?
nina_hagen 05 января 2018 | 14:38
punyoshohlai: \\\А за зарплату работать не хотят?\\\
Nein! за зарплату пусть учителя работают! а минобры привыкли жить на широкую ногу, им их многотысячных окладов не хватает - хотят по 6 миллионов в день получать, как сечинги и миллеры
zilbershtein__ 05 января 2018 | 14:43
\\ новые требования к освоению школьных предметов
Сперва прочитал "к освоению школьных бюджетов".
Искуство читать между строк в порядке.
astet 05 января 2018 | 14:39
punyoshohlai: на зарплату живут лишь лохи!
Путин, например,
откладывает зарплату на книжку, не считая... ;)))
pa6o4uu 05 января 2018 | 14:40
punyoshohlai: смысл в другом. успеть украсть то, что осталось. иначе уйдет в другие карманы. временщики.
nns33 05 января 2018 | 15:09
punyoshohlai: А за зарплату работать не хотят? ======= разработка и написание программы всегда оплачивается дополнительно,но чтобы за 14 млн..... Не думаю,что сами писать будут,кому-нибудь поручат за очень скромную оплату.
croaker 05 января 2018 | 14:37
Чем же заняты многочисленные чиновники Минобрнауки в своё рабочее время?
pa6o4uu 05 января 2018 | 14:43
croaker: как чем¿ придумывают темы для очередного проекта вывода бабла
malanoff 05 января 2018 | 14:42
Согласен сделать эту же работу за 13 миллионов рублей. И нас таких очень много.
nik476 05 января 2018 | 14:46
Задолбали писаниной. Профнепригодные.
poluputing 05 января 2018 | 14:49
преподаватель из Харькова сделает эту работу в одно лицо за 1 квартал за 1 млн. руб.
zemljanka 05 января 2018 | 14:51
Хорошее минобром не обзовут.
igor20012 05 января 2018 | 14:51
Если бы от всей их деятельности люди хоть чуть-чуть стали умнее, но для этого нужно совсем другое.
gvs 05 января 2018 | 14:59
Тендер выиграло ЗАО "РПЦ" )))
aligarh 05 января 2018 | 16:09
Минобрнауки .... это что за зверь ?
Но тоже "осваивать" хочет, наверное на виллу в Майями не хватает.