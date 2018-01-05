Дело о ДТП с десятью погибшими в Ханты-Мансийском автономном округе передано в главное управление СК
В Следственном комитете посчитали, что это позволит провести более полное и объективное расследование. Авария произошла в минувшую среду на трассе «Ханты-Мансийск – Нягань» столкнулись два автомобиля. Среди погибших – четверо детей.
Комментарии3
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mixanazarov 05 января 2018 | 14:56
Мать мая светы , Александра Бастрыкина в Нягань пошлют ?
wasielna 05 января 2018 | 15:16
Довертикалились.
ДТП расследовать сами не могут.
sabotage_nik 05 января 2018 | 15:39
Дороги нужно строить чтоб по ним можно ездить, а в России дороги чтобы Воровать !Разделить встречные потоки,, ширину проезжей части в каждое направление 20 метров, освещение постоянное ,,светоотражающая разметка !Все просто !Протяженность дорог в России меньше чем в Японии,, поэтому это вполне возможно !Но пока в правительстве приоритет в вЕОЛОНЧЕЛЯХ И Панамах не видать нам УДАЧИ !