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14:30, 05 января 2018

Столичная полиция проводит проверку после происшествия на станции «Лихоборы» Московского центрального кольца

Как утверждают в МВД, накануне вечером пьяный пассажир устроил стрельбу из травматического оружия. Это произошло в ходе конфликта. Ранения получили двое охранников МЦК.их госпитализировали.

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poluputing 05 января 2018 | 14:43

А как там в Украине? Ищем аналогии и зело злорадствуем

ihtamnet 05 января 2018 | 14:46

Однажды меня волоком тащили охранники автовокзала и чуть не избили за то, что сфотографировал автобус. Весёлый был денёк...

(комментарий скрыт)

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