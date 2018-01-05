Столичная полиция проводит проверку после происшествия на станции «Лихоборы» Московского центрального кольца
Как утверждают в МВД, накануне вечером пьяный пассажир устроил стрельбу из травматического оружия. Это произошло в ходе конфликта. Ранения получили двое охранников МЦК.их госпитализировали.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
poluputing 05 января 2018 | 14:43
А как там в Украине? Ищем аналогии и зело злорадствуем
ihtamnet 05 января 2018 | 14:46
Однажды меня волоком тащили охранники автовокзала и чуть не избили за то, что сфотографировал автобус. Весёлый был денёк...