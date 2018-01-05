Москва приветствует начавшиеся контакты между Пхеньяном и Сеулом
Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, в Москве считают, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове. Ранее стало известно, что КНДР согласилась на переговоры, предложенные Южной Кореей. Прежде всего, они будут касаться участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Первая встреча запланирована на 9 января.
Комментарии15
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kriimsdyk 05 января 2018 | 14:32
Мория опохмелилася и приветствует.
glotze7 05 января 2018 | 14:35
kriimsdyk: А разве у нее есть варианты? Но нервно так приветствует. Ведь чего лишнего сболтнуть могут за миску риса.
roman_bryansk34 05 января 2018 | 15:03
glotze7: привет ...опа Новый Год !!! оппики вы такие смешные чес слово
astet 05 января 2018 | 14:36
kriimsdyk: Ну, если на третьи сутки
смогла прокомментировать новость,
значит, соответствует занимаемой должности.
seryj_wolk 05 января 2018 | 14:50
astet: Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова////
seryj_wolk 05 января 2018 | 14:52
seryj_wolk: Пардон.
Шавка подала голос!
kokapu 05 января 2018 | 14:42
kriimsdyk: Мория опохмелилася и приветствует.
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Джон Толкин бы с ума сошёл от словосочетания, отдающего географическим парадоксом: "Мория из Мордора".
vasya_von_smetankin 05 января 2018 | 14:42
А "Калинку", надеюсь, Маня не забыла забацать по старой дипломатической привычке?
Разумеется, на импортных "лабутенах?"
Коровы на льду нынче в тренде.
lincolnmkx 05 января 2018 | 14:44
Тяжело быть Просто Марией!
zemljanka 05 января 2018 | 14:46
Молодец, Мария!
Наладит жизнь соплеменникам.
zolingen 05 января 2018 | 14:46
Москва вечно приветствует всякую хрень. Но москва не вся россия к счастью
elloi 05 января 2018 | 14:58
Бедная Машенька. Всё работает, работает, работает. Даже---в выходные. Как пчёлка трудолюбивая. А Путин её не ценит ----министром иностранных дел не назначает, звания Героя труда не даёт. Ужас. Бедная Машенька.
ffonarshik 05 января 2018 | 15:10
Вот же незадача,опять войнушка не получилась.Эдак Маккейн совсем не нужен станет.
nns33 05 января 2018 | 15:15
ffonarshik: Вот же незадача,опять войнушка не получилась ======= ещё не вечер!
maviomy 05 января 2018 | 15:15
А какое кацапам свинячье дело и кому нужно это дегенератское приветствие?