Москва приветствует начавшиеся контакты между Пхеньяном и Сеулом

Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, в Москве считают, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове. Ранее стало известно, что КНДР согласилась на переговоры, предложенные Южной Кореей. Прежде всего, они будут касаться участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Первая встреча запланирована на 9 января.