В Коломне сегодня начнется чемпионат Европы по конькобежному спорту

У сборной России неплохие шансы завоевать медали практически во всех видах программы.

Тут самое важное даже не то, что чемпионат Европы пройдет в Подмосковье и что летом Россию едва не лишили права на его проведение, а формат состязаний. Вместо уже привычного многоборья для универсалов, в этот раз спортсмены будут состязаться на отдельных дистанциях. А это значит, что на первенстве старого света выступят все сильнейшие, включая узкопрофильных мастеров коротких и длинных гонок. По составу сборная России в фаворитах, наряду с Голландией – признанной королевой конькобежного спорта. Шансы на медали есть практически во всех дисциплинах. В первую очередь у мужчин. Тут выступят рекордсмены мира Павел Кулижников и Денис Юсков, которые, увы, скорее всего пропустят Олимпиаду из-за допинга в прошлом. У женщин лидеры сборной Екартина Шихова и Ольга Фаткулина. Последняя, напомню, в ноябре была дисквалифицирована МОК. Международная конькобежная федерация никакого решения пока не приняла, что позволит Фаткулиной выступить в Коломне.

Чемпионат Европы завершится в воскресение.