Снегоуборочная техника сегодня впервые в этом году вышла на улицы Москвы

Вице-мэр Петр Бирюков сообщил агентству Интерфакс, что последствия снегопада в столице устраняют с самого утра. Между тем, дежурный специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в интервью «Эху Москвы» сказал, что «в ближайшие дни ожидаются новые порции осадков».

С наступлением первых после новогодних каникул рабочих дней в Москву придет похолодание.