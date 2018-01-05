Снегоуборочная техника сегодня впервые в этом году вышла на улицы Москвы
Вице-мэр Петр Бирюков сообщил агентству Интерфакс, что последствия снегопада в столице устраняют с самого утра. Между тем, дежурный специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в интервью «Эху Москвы» сказал, что «в ближайшие дни ожидаются новые порции осадков».
С наступлением первых после новогодних каникул рабочих дней в Москву придет похолодание.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
brandfa 05 января 2018 | 14:25
Снегоуборочная техника сегодня впервые в этом году вышла на улицы Москвы
---
У меня под окнами, в центре Москвы, проезжую часть дороги так ни кто и не почистил. Выйти мало, надо ещё и снег начать убирать.
a_111111 05 января 2018 | 15:37
Как всегда снег на голову...