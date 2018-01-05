Поклонникам сериала «Игра престолов» придется ждать финальный сезон больше года
Он выйдет в 2019 и будет состоять из 6 серий, сообщил американский телеканал HBO. Седьмой сезон популярного сериала вышел в июле.
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Он выйдет в 2019 и будет состоять из 6 серий, сообщил американский телеканал HBO. Седьмой сезон популярного сериала вышел в июле.
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