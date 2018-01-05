В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада
Губернатор штата Эндрю Куомо в «Твиттере» посоветовал по возможности не выходить на улицу. В Нью-Йорке был закрыт международный аэропорт имени Джона Кеннеди, в городе не работают школы. По прогнозам синоптиков, в Нью-Йорке сегодня может выпасть до 7,5 см снега. Температура воздуха опустится ниже минус 9 градусов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
splin2 05 января 2018 | 04:43
От 7.5 до 25 см.