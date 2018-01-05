В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада

Губернатор штата Эндрю Куомо в «Твиттере» посоветовал по возможности не выходить на улицу. В Нью-Йорке был закрыт международный аэропорт имени Джона Кеннеди, в городе не работают школы. По прогнозам синоптиков, в Нью-Йорке сегодня может выпасть до 7,5 см снега. Температура воздуха опустится ниже минус 9 градусов.