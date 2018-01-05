На Украине по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской допросили ее дочь
Это передает издание «Украинская правда». В полиции сообщили, что на теле убитой нашли около десятка ножевых ранений в область шеи. Правозащитница занималась расследованием гибели своей сестры – в 2015 году ее насмерть сбил племянник районного судьи.
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