В Грозном в результате стрельбы в воздух по случаю Нового года погибла 15-летняя девочка
Случайная пуля попала в одно из окон в многоэтажном доме, сообщает издание «Кавказ.Реалии». Был задержан бывший сотрудник Росгвардии. Подозреваемый утверждает, что вместе с ним в воздух стреляли и другие силовики.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
r88w556xl4 05 января 2018 | 04:28
Подозреваемый утверждает, что вместе с ним в воздух стреляли и другие силовики.
================
Баллистическая экспертиза покажет.
semia 05 января 2018 | 04:45
Оказывается в России можно стрелять в воздух по праздникам. Пехота Путина.