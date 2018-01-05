Молодежная сборная Швеции по хоккею обыграла команду США в первом полуфинале чемпионата мира
Встреча в американском Баффало завершилась со счетом 4:2. Во втором полуфинале сегодня встретятся сборные Канады и Чехии. Сборная России покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив американцам со счетом 2:4.
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idshoohov 05 января 2018 | 03:50
Шведы отомстили за Россию, выиграв у США с тем же счётом, с которым США выиграли у России.