В Париже умер художник Владимир Янкилевский
О его смерти сообщил в «Фейсбуке» руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн. Янкилевский считается одним из родоначальников московского концептуализма. Его картины в 1962 году вызвали резкую критику со стороны Никиты Хрущева. В 1990 году Янкилевский покинул СССР и жил сначала в Нью-Йорке, а затем в Париже. Художнику было 79 лет.
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