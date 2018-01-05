Совбез ООН по инициативе США сегодня обсудит протесты в Иране

Заседание начнется в 23 часа по московскому времени, передает «Интерфакс». В Госдепартаменте США заявили, что правительство Ирана продолжает сажать в тюрьму и убивать тех, у кого хватает смелости выйти на улицы. Официальные лица в Иране недавно объявили о завершении демонстраций. За неделю протестов, по данным иранских СМИ, погибли более 20 человек.