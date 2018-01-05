Власти Украины планировали подорвать российский газопровод, по которому топливо идет в Европу

Это обсуждали в 2014-2015 годах, рассказал в эфире канала ZIK замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. По его словам, наличие газопроводов на территории Украины предотвратило «широкомасштабную войну». Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года.