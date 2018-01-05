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03:07, 05 января 2018

Власти Украины планировали подорвать российский газопровод, по которому топливо идет в Европу

Это обсуждали в 2014-2015 годах, рассказал в эфире канала ZIK замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. По его словам, наличие газопроводов на территории Украины предотвратило «широкомасштабную войну». Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года.

Комментарии

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liquidsky__ 05 января 2018 | 03:34

Кишка у скаклов тонка, это не ЛЭП, тут бы европа их сразу раком поставила ))

snegir_pravosekovich 05 января 2018 | 03:38

Что то из разряда "распятых мальчиков" и "плачущих русских коров"?
Для чего подрывать, если можно просто перекрыть?
PS. Барыга Пораженка на это, ессно, никогда не пойдет.

liquidsky__ 05 января 2018 | 04:22

snegir_pravosekovich: Вентиль по звонку придется открыть обратно, а вот взрыв можно спихнуть на укровату и попытаться выбить себе дополнительные ништяки.

sjuzanna 05 января 2018 | 03:38

Утром подорвут, вечером Порошенко будет сидеть в Ростове.

tks 05 января 2018 | 03:55

sjuzanna: ...на ростовской Киче? )))

Добрейшей Вам ночи, милостивейшая Сударыня )))

ovrag 05 января 2018 | 03:41

Свежие новости, похоже, закончились? Изобрели старые.

salut__521 05 января 2018 | 03:44

Страннно, что не взорвали. У любого оккупационного трубопровода на лбу написано - взорви меня!

pusin_patriot 05 января 2018 | 03:47

С кем он там обсуждал это? Со своей секретаршей или кошкой в прихожей?
И, кстати, судя по гуглу всё таки ГрИмчак, Юрий Николаевич

Чувак явно же из донецких по биографии, поэтому вбросы его уровня "обсудил с секретаршей, нужно уведомить прессу", нужно же как-то проверять, где, когда, кто и с кем?

tks 05 января 2018 | 03:53

Не понял, что этот кадр хотел этим сказать: что угроза подрыва систем газотранспортной системы в Европу предотвратила бы марш-бросок до Киева??
Святая простота! Эта угроза скорее простимулировала бы такой марш-бросок!

davi__koloradov 05 января 2018 | 03:59

рашковата спилась окончательно. Зачем взрывать, если можно вентили закрутить.

(комментарий скрыт)

kodes Сергей Кодес 05 января 2018 | 04:01

Интересно, заголовок этого материала - халатность, неграмотность или сознательная ложь?

На территории Украины нет "российских газопроводов". Вся газотранспортная сеть Украины принадлежит Украине.

spbdweller 05 января 2018 | 04:03

Устраивать диверсии на собственной территории - ничего более идиотического придумать уже нельзя. Или идиоты те, для кого это написано.

halifax 05 января 2018 | 04:09

А нафига? Кто там будет проверять газ помимо Европы идет в Житомир или нет? Идет себе той хаз и нихай дальше идэ.

igor20012 05 января 2018 | 04:33

При сталине тысячи людей были посажены и расстреляны за то, что они "рыли подземный ход под Ла-Маншем,-очень похоже.

pnh__ptn 05 января 2018 | 04:44




подорвать российский газопровод

Прям вот так приехать в Россию на бронике и взорвать? Не смешите.


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