Власти Украины планировали подорвать российский газопровод, по которому топливо идет в Европу
Это обсуждали в 2014-2015 годах, рассказал в эфире канала ZIK замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. По его словам, наличие газопроводов на территории Украины предотвратило «широкомасштабную войну». Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года.
Комментарии15
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liquidsky__ 05 января 2018 | 03:34
Кишка у скаклов тонка, это не ЛЭП, тут бы европа их сразу раком поставила ))
snegir_pravosekovich 05 января 2018 | 03:38
Что то из разряда "распятых мальчиков" и "плачущих русских коров"?
Для чего подрывать, если можно просто перекрыть?
PS. Барыга Пораженка на это, ессно, никогда не пойдет.
liquidsky__ 05 января 2018 | 04:22
snegir_pravosekovich: Вентиль по звонку придется открыть обратно, а вот взрыв можно спихнуть на укровату и попытаться выбить себе дополнительные ништяки.
sjuzanna 05 января 2018 | 03:38
Утром подорвут, вечером Порошенко будет сидеть в Ростове.
tks 05 января 2018 | 03:55
sjuzanna: ...на ростовской Киче? )))
Добрейшей Вам ночи, милостивейшая Сударыня )))
ovrag 05 января 2018 | 03:41
Свежие новости, похоже, закончились? Изобрели старые.
salut__521 05 января 2018 | 03:44
Страннно, что не взорвали. У любого оккупационного трубопровода на лбу написано - взорви меня!
pusin_patriot 05 января 2018 | 03:47
С кем он там обсуждал это? Со своей секретаршей или кошкой в прихожей?
И, кстати, судя по гуглу всё таки ГрИмчак, Юрий Николаевич
Чувак явно же из донецких по биографии, поэтому вбросы его уровня "обсудил с секретаршей, нужно уведомить прессу", нужно же как-то проверять, где, когда, кто и с кем?
tks 05 января 2018 | 03:53
Не понял, что этот кадр хотел этим сказать: что угроза подрыва систем газотранспортной системы в Европу предотвратила бы марш-бросок до Киева??
Святая простота! Эта угроза скорее простимулировала бы такой марш-бросок!
davi__koloradov 05 января 2018 | 03:59
рашковата спилась окончательно. Зачем взрывать, если можно вентили закрутить.
kodes Сергей Кодес 05 января 2018 | 04:01
Интересно, заголовок этого материала - халатность, неграмотность или сознательная ложь?
На территории Украины нет "российских газопроводов". Вся газотранспортная сеть Украины принадлежит Украине.
spbdweller 05 января 2018 | 04:03
Устраивать диверсии на собственной территории - ничего более идиотического придумать уже нельзя. Или идиоты те, для кого это написано.
halifax 05 января 2018 | 04:09
А нафига? Кто там будет проверять газ помимо Европы идет в Житомир или нет? Идет себе той хаз и нихай дальше идэ.
igor20012 05 января 2018 | 04:33
При сталине тысячи людей были посажены и расстреляны за то, что они "рыли подземный ход под Ла-Маншем,-очень похоже.
pnh__ptn 05 января 2018 | 04:44
подорвать российский газопровод
Прям вот так приехать в Россию на бронике и взорвать? Не смешите.