Баскетболисты ЦСКА проиграли «Барселоне» в матче Евролиги
Встреча в Испании завершилась со счетом 72:85. Армейцы проиграли четвертый матч за 16 туров регулярного чемпионата Евролиги, но продолжают лидировать в турнирной таблице. В следующем матче ЦСКА 11 января в гостях сыграет с «Миланом», «Барселона» в тот же день также на выезде проведет матч против греческого «Панатинаикоса».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
comanchero 05 января 2018 | 02:11
Скрепы не помогают.
grossalex112017 05 января 2018 | 02:32
comanchero: Ну по ходу дела Кони успели уделать всех ;)) Реально в Европе им конкурентов на сегодня нет. В НБА ЦСКА был бы крепким серядняком.