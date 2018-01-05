Баскетболисты ЦСКА проиграли «Барселоне» в матче Евролиги

Встреча в Испании завершилась со счетом 72:85. Армейцы проиграли четвертый матч за 16 туров регулярного чемпионата Евролиги, но продолжают лидировать в турнирной таблице. В следующем матче ЦСКА 11 января в гостях сыграет с «Миланом», «Барселона» в тот же день также на выезде проведет матч против греческого «Панатинаикоса».