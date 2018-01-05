Дональд Трамп не будет судиться из-за книги о нем и его окружении
Это сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. При этом она заявила, что готовящаяся к выходу книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа» представляет собой набор сплетен и полна ошибок. Ранее газета «Гардиан» опубликовала выдержки из книги. Утверждается, что встречу сына Трампа с юристом из России бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон назвал предательством. Президент США в ответ написал в «Твиттере», что Бэннон сошел с ума.
Комментарии1
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felik23 05 января 2018 | 02:28
*****Дональд Трамп не будет судиться из-за книги о нем и его окружении*****
Правильное решение... Судиться - себе дороже... Там всё правда....https://youtu.be/Fn-1FnvM1-8