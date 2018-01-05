На Украине по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской допросили ее дочь
Это передает издание «Украинская правда». В полиции сообщили, что на теле убитой нашли около десятка ножевых ранений в область шеи. Правозащитница занималась расследованием гибели своей сестры – в 2015 году ее насмерть сбил племянник районного судьи.
Комментарии10
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liquidsky__ 05 января 2018 | 02:16
Стену, визы, и проверки скаклов на бешенство на границе. Они там все уже заразные, поди.
tks 05 января 2018 | 02:35
liquidsky__: Ты подонок.
liquidsky__ 05 января 2018 | 03:12
tks: о5 пили? Не нервничайте так, а то и к вам придут зеленые человечки )
tks 05 января 2018 | 03:36
liquidsky__: Никаких нервов и спирта. Просто констатация очевидного.
liquidsky__ 05 января 2018 | 04:02
tks: Ну да в интернете, сидя за анонимом, легко бросаться какахами.
Не надейтесь, до вашего уровня диалога я все равно не снизойду )
tks 05 января 2018 | 04:13
liquidsky__:
IBID
salut__521 05 января 2018 | 02:38
liquidsky__: Смахивает на очередную российскую провокацию. К тому ж жмурить правозащитников - удел путриотов. Посему слопатоедов в Украину не пущать ни под каким видом, а уже заехавших гнать взашей немедля.
sagen 05 января 2018 | 02:51
Ужасное преступление, никто не спорит. Но с чего это такой интерес к нему у "Эхо"? В России за это время произошло намного больше всяких происшествий со смертельным исходом. Неужели и тут ищут себе утешение в Украине?
koshkairina 05 января 2018 | 03:07
Хотят проверить, займется ли дочь расследованием гибели матери и тёти или захочет жить?
tks 05 января 2018 | 03:41
koshkairina: Родственники всегда первые допрашиваются, как лица, знавшие потерпевшего лучше всех среди круга его общения. Первичная вся информация именно от родственников собирается.