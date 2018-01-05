США пригрозили наказать тех, кто применил насилие против протестующих в Иране

«Правительство страны продолжает сажать в тюрьму и убивать тех, у кого хватает смелости выйти на улицы», — говорится в заявлении Госдепартамента. Ранее власти Ирана обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны. Официальные лица недавно объявили о завершении демонстраций. За неделю протестов, по данным иранских СМИ, погибли более 20 человек.