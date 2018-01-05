США пригрозили наказать тех, кто применил насилие против протестующих в Иране
«Правительство страны продолжает сажать в тюрьму и убивать тех, у кого хватает смелости выйти на улицы», — говорится в заявлении Госдепартамента. Ранее власти Ирана обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны. Официальные лица недавно объявили о завершении демонстраций. За неделю протестов, по данным иранских СМИ, погибли более 20 человек.
Комментарии2
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vinokur 05 января 2018 | 03:04
За протестующих в России впрягаться не будут?
pusin_patriot 05 января 2018 | 03:38
vinokur: Уже стреляют?
У нас, по крайней мере, не такие олухи прямо расстреливать на улице, зачем, когда из любого заключения под любым предлогом можно создать пыточно-убийственное по сути событие. В камеру к спидозникам-тубикам наглухую, с залитыми водой полами зимой и температурой ближе к нулю, неделька и инвалид, пойди - попрыгай после.