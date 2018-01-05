В Грозном от случайного выстрела в новогоднюю ночь погибла 15-летняя девочка

Пуля попала в окно кухни в многоэтажном доме, сообщает издание «Кавказ.Реалии». Был задержан бывший сотрудник Росгвардии, который стрелял в воздух, отмечая наступление нового года. Подозреваемый утверждает, что вместе с ним в воздух стреляли и другие силовики.