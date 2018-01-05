В Грозном от случайного выстрела в новогоднюю ночь погибла 15-летняя девочка
Пуля попала в окно кухни в многоэтажном доме, сообщает издание «Кавказ.Реалии». Был задержан бывший сотрудник Росгвардии, который стрелял в воздух, отмечая наступление нового года. Подозреваемый утверждает, что вместе с ним в воздух стреляли и другие силовики.
Комментарии13
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dyymm 05 января 2018 | 02:12
До сих пор из первобытно-общинного строя не ушли... наши "тожероссияне"....
igorrrpadlowitchs 05 января 2018 | 02:29
dyymm: до того тупое животное, что сдаёт еще и своих !
tonight 05 января 2018 | 02:49
igorrrpadlowitchs: Интересно ты рассуждаеш! А что ему одному отвечать и сидеть за убийство да?
astet 05 января 2018 | 04:26
tonight: Эхо,
давайте подавать новость корректно1
Выстрел не был случайным -
подозреваемый стрелял намеренно!
Другое дело,
что попал в девочку случайно...
Но и то это вызывает сомнение:
если ружьё на стене
обязательно стреляет в последнем акте,
то в Чечне,
где количество оружия на кв. км зашкаливает,
было бы странно,
если бы оно не стреляло там
по несколько раз каждый день!!!
salut__521 05 января 2018 | 02:25
Пальба из калашей над головой по любому поводу куда попало - народная забава бывшего чеченского перекрасившегося терроконтингента. На сей раз попало...
nina_hagen 05 января 2018 | 04:12
salut__521:
oh! эта та самая доблестная Росгвардия, которую в той же Чечне 4 штуки террориста на уши поставили? тогда она жидко обкакалась :)
oleg_kievlyanin 05 января 2018 | 02:28
"Веселится и ликует весь народ"
tks 05 января 2018 | 02:33
Феодал может убить, может обесчестить, и ему за это ничего не будет, пока в немилость к сюзерену своему не попадет.
stas12006 05 января 2018 | 03:06
Грёбаные обезьяны!
galina958 05 января 2018 | 03:25
чеченок от русских Рамзан защищает, а чеченскую девочку от своих будет защищать? Или там в Чечне можно запросто так убить чеченку? Ждем новостей.
nevski153 05 января 2018 | 03:44
galina958:
А может это как раз русскую и убили? Подробностей-то мы не знаем.
paol 05 января 2018 | 03:36
Почему они не понимают, что стрелять в воздух на праздниках - это неандертальские привычки?! Но это ладно... В африках согласно обычаям людей едят и без трусов ходят. И если там нет власти нормальной, то будут продолжать делать это следующие миллион лет. Хоть Маск на Альфа Центавре купит к тому времени вулкан с видом на Землю... Эти будут жрать пленных, зубы-то для чего?
Что с властью? Почему всех не арестуют, кто стрелял. Вообще в городе во время праздника. Если я щас в Москве начну палить в воздух, мне 2 "двушечку" выпишут. А в Грозном что - власти нет или уехали решать проблемы палестинцев или сирийцев?!
ed10075 05 января 2018 | 03:39
Скорость возврата в средневековье в нашей раше пугающе растёт.