Восьмой и последний сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году
Это подтвердил американский телеканал НВО, передает издание Variety. Последний сезон будет состоять из шести серий. Более подробной информации пока нет. Предыдущий сезон популярного сериала вышел в июле 2017 года.
Комментарии7
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xarms 05 января 2018 | 01:22
печалька
кому он будет нужен в 2019
а если выясниться что Джон Сноу хлопнул по попе ДРАКОНА?
и всё кибдык сериалу
mimozof 05 января 2018 | 01:55
Очень долго, сил нет ждать!))
grossalex112017 05 января 2018 | 02:00
mimozof: Не жди,купи книгу ;)) А представляешь - Я видел первую вышедшую часть Звездных войн еще до перевода и сколько ждал последней
gonduras_on_kolima 05 января 2018 | 02:09
// Восьмой и последний сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году //
На России в этом же году может закончиться свой сериал, и его финальная серия будет называться "Престол доигрался".
grossalex112017 05 января 2018 | 02:35
gonduras_on_kolima: У Коула и Бранца в "Стене" есть персонаж - Вечный Император - боюсь, что вы рашкованы как раз огребли нечто подобное
nikitin43 05 января 2018 | 01:57
xarms: уже и долгоиграющий сериал кончается , а в кремле всё та же санта барбара ..
grossalex112017 05 января 2018 | 02:08
nikitin43: А Вы еще помните имя главного персонажа ?