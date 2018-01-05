В сервисах «Фейсбука», возможно, будут использоваться технологии, на которых основаны криптовалюты
Это допустил основатель соцсети Марк Цукерберг. Он написал на своей странице, что заинтересован в их изучении, поскольку шифрование и криптовалюта отнимают власть у централизованных систем и возвращают их в руки народа.
Комментарии1
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skanon 05 января 2018 | 01:29
Это следует только приветствовать! И да, - технология блокчейна гораздо более устойчива, чем технология Телеграм, правда, гораздо более медленная. Но, ведь, наверняка, можно придумать что-то гибридное.