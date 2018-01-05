В Париже умер художник Владимир Янкилевский

О его смерти сообщил в «Фейсбуке» руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн. Янкилевский считается одним из родоначальников московского концептуализма. Его картины в 1962 году вызвали резкую критику со стороны Никиты Хрущева. В 1990 году Янкилевский покинул СССР и жил сначала в Нью-Йорке, а затем в Париже. Художнику было 79 лет.