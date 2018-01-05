В Париже умер художник Владимир Янкилевский
О его смерти сообщил в «Фейсбуке» руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн. Янкилевский считается одним из родоначальников московского концептуализма. Его картины в 1962 году вызвали резкую критику со стороны Никиты Хрущева. В 1990 году Янкилевский покинул СССР и жил сначала в Нью-Йорке, а затем в Париже. Художнику было 79 лет.
Комментарии3
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drgonish 05 января 2018 | 01:28
Посмотрел работы автора. Редкий случай, когда можно согласиться с Никитой Сергеевичем.
oleg_kievlyanin 05 января 2018 | 02:33
drgonish: да уж, не Шишкин, не Левитан, не Васнецов.
nikitin43 05 января 2018 | 01:52
всё возвращается на круги своя , русская эмиграция пополняет культуру европы . давно пора памятник чехам и французам поставить в москве за сохранение российской интеллектуальной элиты вынужденной покинуть россию по разным причинам , начиная с ленинского парохода .