В Петербурге сгорел экскурсионный автобус
Никто не пострадал, но у восьми детей из Барнаула и трех из Костромы сгорели документы, оставленные в салоне. Это сообщается на сайте Ростуризма. Автобус загорелся накануне на стрелке Васильевского острова . Причины пожара не называются.
Комментарии1
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aleko_1 Александр Королев 05 января 2018 | 01:51
Причина та же, по которой сгорела елка на Сахалине - после президентских новогодних слов о доброте... Елка сразу вспыхнула, а автобус долго ехал, переваривая...