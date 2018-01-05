США ввели санкции против пяти компаний из Ирана, которые связаны с разработкой баллистических ракет
В черный список попали также три физических лица, которых подозревают в причастности к терроризму. Новые санкции ввели на фоне недавних протестов в Иране. США официально выразили поддержку демонстрантам
Комментарии2
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estamp 05 января 2018 | 01:45
Амеры вошли во вкус и раскидывают санкции направо-налево. Дальше больше. Начнут просто против конкурентов вводить. Типа обошла какая-то иностранная, напр. украинская, компания какую-н. американскую на тендере, напр. в Бангладеш, нате санкции, то ли против той украинской компании, то ли против Бангладеш.
Они, конечно, вправе. Но тогда давайте уж официально признаем, что глобализации, общие рынки и прочие ВТО отменяются.
pusin_patriot 05 января 2018 | 03:31
estamp: Да какой там. Традиционный список стран изгоев на обочине.
И давно у вас Иран с КНДР в ВТО, кстати?
Если Россию имели в виду, тогда там вопрос сразу мы ничего не нарушаем, случайно, в международках, нет?
Мы им под дверь нагадили и теперь удивляемся, почему не разговаривают?
Если возвращаться сугубо к ВТО, мы там уже все условия сами выполняем и как там с пограничными ограничениями торговли с Украиной в частности? Например я заинтересован как покупатель, чтобы их товары поступали на российский рынок, демонополизируя его и демпенгуя в сельхозке в частности. Понятно что гоп-стоп компашке с вованычем это не очень, но их интересы и интересы народа давно параллельны.