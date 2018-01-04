В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону
Сейчас женщины бегут спринт на 7,5 километров. Россиянок в лидерах пока не видно.
Соревнования в Оберхофе продлятся 4 дня и завершатся мужской эстафетой 4 по 7,5 километров.
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Сейчас женщины бегут спринт на 7,5 километров. Россиянок в лидерах пока не видно.
Соревнования в Оберхофе продлятся 4 дня и завершатся мужской эстафетой 4 по 7,5 километров.
Комментарии1
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sanisan 04 января 2018 | 15:16
Как там наши спортсмены, а главное спортсменки выступают, кто знает?