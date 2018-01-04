Индекс РТС на московской бирже сегодня превысил отметку в 1200 пунктов
Это произошло впервые с сентября 14-го года. Аналитики связывают рост с подорожавшей нефтью – она впервые за 2,5 года этим утром торговалась примерно по 68 долларов за баррель, а также с укреплением рубля. Рост цен на нефть же связывают с данными о сокращении запасов топлива в США.
Комментарии3
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alo0000 04 января 2018 | 15:13
Когда делить будем?
fools_die 04 января 2018 | 15:31
Ах вот как, РТС!
imellendorf 04 января 2018 | 15:31
В 2008 году РТС достигал отметки в 2300 пунктов)