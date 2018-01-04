Индекс РТС на московской бирже сегодня превысил отметку в 1200 пунктов

Это произошло впервые с сентября 14-го года. Аналитики связывают рост с подорожавшей нефтью – она впервые за 2,5 года этим утром торговалась примерно по 68 долларов за баррель, а также с укреплением рубля. Рост цен на нефть же связывают с данными о сокращении запасов топлива в США.