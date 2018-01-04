Президент Франции сообщил, что планирует разработать законопроект против распространения недостоверной информации

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует разработать законопроект против распространения недостоверной информации в интернете. Новые нормы позволят по решению суда обязать администрацию сайта или социальной сети удалить контент, заблокировать аккаунт пользователя либо заблокировать доступ к сайту, пояснил он.

Такие меры необходимы для пресечения распространения ложной информации, сказал Эмманюэль Макрон.

Перевод Euronews.

Макрон подчеркнул, что такие механизмы противодействия особенно необходимы во время выборов в стране.