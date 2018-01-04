Президент Франции сообщил, что планирует разработать законопроект против распространения недостоверной информации
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует разработать законопроект против распространения недостоверной информации в интернете. Новые нормы позволят по решению суда обязать администрацию сайта или социальной сети удалить контент, заблокировать аккаунт пользователя либо заблокировать доступ к сайту, пояснил он.
Такие меры необходимы для пресечения распространения ложной информации, сказал Эмманюэль Макрон.
Перевод Euronews.
Макрон подчеркнул, что такие механизмы противодействия особенно необходимы во время выборов в стране.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 04 января 2018 | 15:17
Симоняша...симоняша... Гоу хоум,как уже сказали пендосы)))
timwlad59 04 января 2018 | 15:20
Президент Франции сообщил, что планирует разработать законопроект против распространения недостоверной информации
---------------
Ну да, цензура всегда есть которая гнобит достоверную информацию или лживыю.
На лжи больше зарабатывают по причине конкурентной борьбы.И потому чтобы наложить цензуру на лживую информацию надобно преодолеть лживое помойное протестантсво в самой политической системе государства.
Кризис недоверия который разроссе именно по причине конкурентной борьбы за влияние на мировом рынке не преодолеть только введением цензуры .
Надо менять всю религию в мировых социальных общественных и политических отношениях.
Ну а когда политика двух стандартов так как конкуренцию никто не отменит ,то Франция получит местечковую цензуру в интересах правящей элиты.
supalov 04 января 2018 | 15:30
Хана всем "свободным" СМИ. Кстати, подобный закон только что вступил в силу в Германии. Прозит!