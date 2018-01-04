Сгоревший в Петербурге автобус перевозил школьников

Более 30-ти детей вместе с сопровождающими приехали в северную столицу из Барнаула, — пишет интернет-издание «Фонтанка». По словам очевидцев, у туристической группы сгорели вещи и документы. Дым в салоне появился, когда дети зашли в автобус. Впрочем, сообщается, что никто не пострадал. ЧП произошло на Стрелке Васильевского острова. В прокуратуре Петербурга заверили журналистов, что помогут пострадавшим получить справки для возвращения домой.