Владимир Путин прилетел в Хакасию, где у президента запланирован небольшой отпуск

По данным местных СМИ, самолет главы государства не смог с первого раза совершить посадку в аэропорту Абакана.

Причиной задержки прибытия президентского борта стали плохие погодные условия. Как передает агентство FlashSiberia, из-за тумана самолет, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» более получаса кружил в районе аэропорта Абакана, заняв высоту около трех тысяч метров. В итоге борт успешно приземлился. По данным источников агентства в региональном правительстве, президент проведет в республике несколько дней. Компанию на отдыхе ему составит министр обороны Сергей Шойгу. Хакасию Владимир Путин посещает уже не впервые, в августе глава государства также провел там небольшой отпуск. Неофициальный визит президента сопровождался серьезным полицейским усилением. Тогда же в одной из республиканских больниц на всякий случай была подготовлена специальная больничная палата, – утверждали источники регионального информагентства.

Летом Путин также провел свои небольшие каникулы вместе с Сергеем Шойгу.