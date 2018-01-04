Владимир Путин прилетел в Хакасию, где у президента запланирован небольшой отпуск
По данным местных СМИ, самолет главы государства не смог с первого раза совершить посадку в аэропорту Абакана.
Причиной задержки прибытия президентского борта стали плохие погодные условия. Как передает агентство FlashSiberia, из-за тумана самолет, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» более получаса кружил в районе аэропорта Абакана, заняв высоту около трех тысяч метров. В итоге борт успешно приземлился. По данным источников агентства в региональном правительстве, президент проведет в республике несколько дней. Компанию на отдыхе ему составит министр обороны Сергей Шойгу. Хакасию Владимир Путин посещает уже не впервые, в августе глава государства также провел там небольшой отпуск. Неофициальный визит президента сопровождался серьезным полицейским усилением. Тогда же в одной из республиканских больниц на всякий случай была подготовлена специальная больничная палата, – утверждали источники регионального информагентства.
Летом Путин также провел свои небольшие каникулы вместе с Сергеем Шойгу.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 04 января 2018 | 15:04
Пусть одевается потеплее, а то скрепы отморозит )))
sokal123 04 января 2018 | 15:06
gvs: Дворец уже построили в Хакасии. Без дворца никак нельзя Путину отдохнуть.
ltvjrhfn1 04 января 2018 | 15:10
сел таки самолёт, ближневосточно-эховская мишпуха и хомячки обыкновенные сегодня в трауре..
procentov_100 04 января 2018 | 15:20
ltvjrhfn1: Наоборот, народ радуется, что самолет сел. В Хакасии. Может не взлетит...
antimalin 04 января 2018 | 15:33
Путин вернул России принадлежащий ей по международному праву Крым.
Достойный наследник Императрицы Екатерины II.
MОЛОДЕЦ.
sanisan 04 января 2018 | 15:13
sokal123: Дворец уже построили в Хакасии.////
В прошлый отпуск, помимо подводной охоты и рыбалки в живописнейших местечках "дикой" Тувы, Владимир Путин успел сплавиться по горным рекам и порогам на моторных лодках и плотах, а также совершить переходы по горам (как пешие, так и на квадроциклах). В двухдневном посещение сибирской тайги Владимира Путина сопровождали глава Тувы Шолбан Кара-оол и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ura_123 04 января 2018 | 15:26
sanisan: Это вам кто рассказал?
pa6o4uu 04 января 2018 | 15:06
уж скоро полтора часа как сел.
Эхо, не мотай так нервы.
jidkov 04 января 2018 | 15:07
Устал, бедняга.
К фруктам и к молоку пора на покой старику...
tks 04 января 2018 | 15:32
jidkov: ...и к телкам молочным!
imellendorf 04 января 2018 | 15:09
>> Летом Путин также провел свои небольшие каникулы вместе с Сергеем Шойгу.
Гомосеют , что ли ? )
jidkov 04 января 2018 | 15:13
imellendorf, при себе держит. А то мало ли чего там, вдалеке удумает министер...
uhovostro 04 января 2018 | 15:09
Опять часами за щукой гоняться будет или тигриц в клыки целовать?..
anemon 04 января 2018 | 15:21
uhovostro: Ага, усыпленных или зазомбированных. Других - не рискнет.
nikolaysatin 04 января 2018 | 15:09
Нужно набраться сил перед сложным и изматывающим предвыборным марафоном.
stebinmaku 04 января 2018 | 15:10
Так, смотрим, какие там в Хакасии есть редкие и исчезающие животные.. - лягушка сибирская, жаба обыкновенная, живородящая и прыткая ящерицы, обыкновенная гадюка.. Дядя Вова, поцелуй лягушку, чтобы либералов еще три твоих срока жаба мучила..
andy66 04 января 2018 | 15:10
какой может быть отпуск во время предвыборной компании? Он сейчас должен мотаться по стране и создавать предвыборные штабы )))))
procentov_100 04 января 2018 | 15:12
Щуки улепётывают в Бурятию.
tks 04 января 2018 | 15:12
Заголяться бум, КаГэБычно?
advokat52 advokat 04 января 2018 | 15:12
на этот раз наверное роды у оленя в тундре лично примет
sensei54 04 января 2018 | 15:14
Чойбалсан будет его приобщать к национальной пище - конине и сушёной саранче.
kp6ic 04 января 2018 | 15:17
черное море уже поперек горла?
к предвыборным дебатам будет готовится. и 86 процентов ап стену с разбегу. печаль.
alo0000 04 января 2018 | 15:17
Водолаз со щукой под лункой уже задубел!
anemon 04 января 2018 | 15:18
В один из 26 дворцов, скромник наш? И горный бункер проверит?
rukrok 04 января 2018 | 15:19
..."Отпуск", мать моя...
Он весь срок паханата - турист. Хренакает по России, отдыхает на своих базах. Ест-пьёт и интриги плетёт. А между отдыхом консервы записывает на полгода вперед. Вызывает к себе всех подряд вертикальных шестерок. Балаболит на все темы. Потом нужные вставляет.
...А целый взвод двойников-тройников паутиной летает по стране на десятках самолётов за наш счёт, чтобы врагов запутать. И сейчас, скорее всего, тройника вперед пустил. Что он погоду не знал. (А сам огородами ...).
alo0000 04 января 2018 | 15:20
Водолаз со щукой под лункой уже задубел, ожидаючи.
ura_123 04 января 2018 | 15:20
Чем порадуют восторженную ватко,кроме сисянистого голого торса?
Какие ещё отракциона предложат организаторы этого шоу для электората?
pravdatut 04 января 2018 | 15:20
Организована обычная фотосессия. Скоро выложат снимки для населения.
sergei03 04 января 2018 | 15:23
Русский царь приехал. Охотиться будет. Рыбу ловить будет. Отдыхать будет.