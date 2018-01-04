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15:01, 04 января 2018

Владимир Путин прилетел в Хакасию, где у президента запланирован небольшой отпуск

По данным местных СМИ, самолет главы государства не смог с первого раза совершить посадку в аэропорту Абакана.

Причиной задержки прибытия президентского борта стали плохие погодные условия. Как передает агентство FlashSiberia, из-за тумана самолет, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» более получаса кружил в районе аэропорта Абакана, заняв высоту около трех тысяч метров. В итоге борт успешно приземлился. По данным источников агентства в региональном правительстве, президент проведет в республике несколько дней. Компанию на отдыхе ему составит министр обороны Сергей Шойгу. Хакасию Владимир Путин посещает уже не впервые, в августе глава государства также провел там небольшой отпуск. Неофициальный визит президента сопровождался серьезным полицейским усилением. Тогда же в одной из республиканских больниц на всякий случай была подготовлена специальная больничная палата, – утверждали источники регионального информагентства.

Летом Путин также провел свои небольшие каникулы вместе с Сергеем Шойгу.

Комментарии

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gvs 04 января 2018 | 15:04

Пусть одевается потеплее, а то скрепы отморозит )))

sokal123 04 января 2018 | 15:06

gvs: Дворец уже построили в Хакасии. Без дворца никак нельзя Путину отдохнуть.

ltvjrhfn1 04 января 2018 | 15:10

сел таки самолёт, ближневосточно-эховская мишпуха и хомячки обыкновенные сегодня в трауре..

procentov_100 04 января 2018 | 15:20

ltvjrhfn1: Наоборот, народ радуется, что самолет сел. В Хакасии. Может не взлетит...

antimalin 04 января 2018 | 15:33

Путин вернул России принадлежащий ей по международному праву Крым.
Достойный наследник Императрицы Екатерины II.
MОЛОДЕЦ.

sanisan 04 января 2018 | 15:13

sokal123: Дворец уже построили в Хакасии.////

В прошлый отпуск, помимо подводной охоты и рыбалки в живописнейших местечках "дикой" Тувы, Владимир Путин успел сплавиться по горным рекам и порогам на моторных лодках и плотах, а также совершить переходы по горам (как пешие, так и на квадроциклах). В двухдневном посещение сибирской тайги Владимира Путина сопровождали глава Тувы Шолбан Кара-оол и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ura_123 04 января 2018 | 15:26

sanisan: Это вам кто рассказал?

pa6o4uu 04 января 2018 | 15:06

уж скоро полтора часа как сел.
Эхо, не мотай так нервы.

jidkov 04 января 2018 | 15:07

Устал, бедняга.
К фруктам и к молоку пора на покой старику...

tks 04 января 2018 | 15:32

jidkov: ...и к телкам молочным!

imellendorf 04 января 2018 | 15:09

>> Летом Путин также провел свои небольшие каникулы вместе с Сергеем Шойгу.

Гомосеют , что ли ? )

jidkov 04 января 2018 | 15:13

imellendorf, при себе держит. А то мало ли чего там, вдалеке удумает министер...

uhovostro 04 января 2018 | 15:09

Опять часами за щукой гоняться будет или тигриц в клыки целовать?..

anemon 04 января 2018 | 15:21

uhovostro: Ага, усыпленных или зазомбированных. Других - не рискнет.

nikolaysatin 04 января 2018 | 15:09

Нужно набраться сил перед сложным и изматывающим предвыборным марафоном.

stebinmaku 04 января 2018 | 15:10

Так, смотрим, какие там в Хакасии есть редкие и исчезающие животные.. - лягушка сибирская, жаба обыкновенная, живородящая и прыткая ящерицы, обыкновенная гадюка.. Дядя Вова, поцелуй лягушку, чтобы либералов еще три твоих срока жаба мучила..

(комментарий скрыт)

andy66 04 января 2018 | 15:10

какой может быть отпуск во время предвыборной компании? Он сейчас должен мотаться по стране и создавать предвыборные штабы )))))

procentov_100 04 января 2018 | 15:12

Щуки улепётывают в Бурятию.

tks 04 января 2018 | 15:12

Заголяться бум, КаГэБычно?

advokat52 advokat 04 января 2018 | 15:12

на этот раз наверное роды у оленя в тундре лично примет

sensei54 04 января 2018 | 15:14

Чойбалсан будет его приобщать к национальной пище - конине и сушёной саранче.

kp6ic 04 января 2018 | 15:17

черное море уже поперек горла?
к предвыборным дебатам будет готовится. и 86 процентов ап стену с разбегу. печаль.

alo0000 04 января 2018 | 15:17

Водолаз со щукой под лункой уже задубел!

anemon 04 января 2018 | 15:18

В один из 26 дворцов, скромник наш? И горный бункер проверит?

rukrok 04 января 2018 | 15:19

..."Отпуск", мать моя...
Он весь срок паханата - турист. Хренакает по России, отдыхает на своих базах. Ест-пьёт и интриги плетёт. А между отдыхом консервы записывает на полгода вперед. Вызывает к себе всех подряд вертикальных шестерок. Балаболит на все темы. Потом нужные вставляет.
...А целый взвод двойников-тройников паутиной летает по стране на десятках самолётов за наш счёт, чтобы врагов запутать. И сейчас, скорее всего, тройника вперед пустил. Что он погоду не знал. (А сам огородами ...).

alo0000 04 января 2018 | 15:20

Водолаз со щукой под лункой уже задубел, ожидаючи.

ura_123 04 января 2018 | 15:20

Чем порадуют восторженную ватко,кроме сисянистого голого торса?
Какие ещё отракциона предложат организаторы этого шоу для электората?

pravdatut 04 января 2018 | 15:20

Организована обычная фотосессия. Скоро выложат снимки для населения.

sergei03 04 января 2018 | 15:23

Русский царь приехал. Охотиться будет. Рыбу ловить будет. Отдыхать будет.

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