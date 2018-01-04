В Новосибирской области похоронили штурмана военного вертолета Ми-24, который потерпел крушение в Сирии
Прощание с 45-летним Валерием Матвеевым прошло в Бердске. Как передает агентство FlashSiberia, военная полиция запретила на местном кладбище фото— и видеосъемку церемонии. Всего, как сообщалось, в результате падения вертолета погибли двое военнослужащих. Пилот Артем Кулиш будет похоронен в Саратовской области.
Сегодня Минобороны подтвердило информацию об обстреле российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По данным ведомства, при этом погибли двое российских военных, но самолеты уничтожены не были. По официальным данным, за время операции в Сирии российская армия потеряла 43 человека.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mercer57 04 января 2018 | 15:05
русские бабы ещё нарожают....)))
ltvjrhfn1 04 января 2018 | 15:12
mercer57: тебе шлемазл до русских какое дело?
pyx 04 января 2018 | 15:18
Да уж, хоронит путинская власть оперативно, ничего не скажешь..
mordvinyka_zabiyka 04 января 2018 | 15:21
слеза упала на кованый бандеровский сапог
zz682 04 января 2018 | 15:28
mordvinyka_zabiyka:КАК ЭХО ОБА_СЬ НА ФЕЙКЕ ТРУП САФРОНОВА ЗАГОВОРИЛ ? Демоны , как пить демоны.Это стало первой успешной крупной операцией террористов против российских военных за два года сирийской кампании, — рассказал «Эху Москвы» автор статьи, военный обозреватель газеты Иван Сафронов. Пока что ни одна из группировок, воюющих в Сирии, не взяла на себя ответственность за обстрел российской авиабазы. https://echo.msk.ru/news/2122742-echo/comments.html#c.. Обозреватель "Коммерсанта" погиб при загадочных ... - Lenta.ru https://lenta.ru/articles/2007/03/06/safronov/
6 мар. 2007 г. - Второго марта в Москве при загадочных обстоятельствах погиб военный обозреватель газеты "Коммерсант" Иван Сафронов. Журналист, у которого, по отзывам друзей и близких, не было врагов, неразрешимых противоречий в семье и на работе, выпал из окна лестничной площадки ..:
igorrrpadlowitchs 04 января 2018 | 15:25
mercer57: дураки, как правило рожают дураков!
pravdatut 04 января 2018 | 15:13
Не верю, что самолеты не уничтожены.?
trans 04 января 2018 | 15:20
"Я дом свой покинул пошел воевать, чтоб землю сунитов шиитам отдать...."
stalinator 04 января 2018 | 15:25
Ну,пошел за длинным рублем, получил цинковый ящик.
lincolnmkx 04 января 2018 | 15:25
В Сирии на поминках два баяна порвали!
tag188 04 января 2018 | 15:28
По данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team, при крушении в Сирии российского боевого вертолета Ми-24 погибли капитан Тимур Давлятов и майор Артем Кулиш. (С)
С похороненным сегодня Валерием Матвеевым уже трое погибших получается.
Что-то не сходится с озвученным нашим Минобороны...
vladbor 04 января 2018 | 15:32
я хату покинул , ушел воевать, чтоб в сирии землю асаду отдать.....