В Новосибирской области похоронили штурмана военного вертолета Ми-24, который потерпел крушение в Сирии

Прощание с 45-летним Валерием Матвеевым прошло в Бердске. Как передает агентство FlashSiberia, военная полиция запретила на местном кладбище фото— и видеосъемку церемонии. Всего, как сообщалось, в результате падения вертолета погибли двое военнослужащих. Пилот Артем Кулиш будет похоронен в Саратовской области.

Сегодня Минобороны подтвердило информацию об обстреле российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По данным ведомства, при этом погибли двое российских военных, но самолеты уничтожены не были. По официальным данным, за время операции в Сирии российская армия потеряла 43 человека.