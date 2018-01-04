Звезда фильмов «Люди Икс» и «Джуно» актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу
О свадьбе девушки сообщили у себя в социальных сетях.
Об отношениях 30-летней Пейдж и танцовщицы Эммы Портнер было известно еще год назад. Дамы не стеснялись демонстрировать свои чувства и регулярно делились совместными фотографиями со своими поклонниками и подписчиками. О браке девушки также решили рассказать у себя в Instagram. Они опубликовали несколько снимков, на одном из них похвастались обручальными кольцами.
Не верится, что могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой, прокомментировала запись Эллен Пейдж. Номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Джуно» актриса рассказала о своей нетрадиционной ориентации несколько лет назад во время выступления на ЛГБТ-конференции. Где и когда состоялась свадьба, не сообщается.
Эллен Пейдж ранее заявляла о домогательствах со стороны режиссера фильма «Люди Икс»
Комментарии4
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aligarh 04 января 2018 | 14:42
У кого из этих блядушек член вырос ?
pa6o4uu 04 января 2018 | 14:54
aligarh: тебе то это зачем. завидуешь наверно? )
aligarh 04 января 2018 | 15:29
pa6o4uu:
Ты тоже из этих ?
serhio_25__ 04 января 2018 | 14:56
Почему вышла замуж, а не женилась?