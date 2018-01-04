Звезда фильмов «Люди Икс» и «Джуно» актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу

О свадьбе девушки сообщили у себя в социальных сетях.

Об отношениях 30-летней Пейдж и танцовщицы Эммы Портнер было известно еще год назад. Дамы не стеснялись демонстрировать свои чувства и регулярно делились совместными фотографиями со своими поклонниками и подписчиками. О браке девушки также решили рассказать у себя в Instagram. Они опубликовали несколько снимков, на одном из них похвастались обручальными кольцами.

Не верится, что могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой, прокомментировала запись Эллен Пейдж. Номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Джуно» актриса рассказала о своей нетрадиционной ориентации несколько лет назад во время выступления на ЛГБТ-конференции. Где и когда состоялась свадьба, не сообщается.

Эллен Пейдж ранее заявляла о домогательствах со стороны режиссера фильма «Люди Икс»