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14:32, 04 января 2018

Звезда фильмов «Люди Икс» и «Джуно» актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу

О свадьбе девушки сообщили у себя в социальных сетях.

Об отношениях 30-летней Пейдж и танцовщицы Эммы Портнер было известно еще год назад. Дамы не стеснялись демонстрировать свои чувства и регулярно делились совместными фотографиями со своими поклонниками и подписчиками. О браке девушки также решили рассказать у себя в Instagram. Они опубликовали несколько снимков, на одном из них похвастались обручальными кольцами.

Не верится, что могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой, прокомментировала запись Эллен Пейдж. Номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Джуно» актриса рассказала о своей нетрадиционной ориентации несколько лет назад во время выступления на ЛГБТ-конференции. Где и когда состоялась свадьба, не сообщается.

Эллен Пейдж ранее заявляла о домогательствах со стороны режиссера фильма «Люди Икс»

Комментарии

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aligarh 04 января 2018 | 14:42

У кого из этих блядушек член вырос ?

pa6o4uu 04 января 2018 | 14:54

aligarh: тебе то это зачем. завидуешь наверно? )

aligarh 04 января 2018 | 15:29

pa6o4uu:
Ты тоже из этих ?

serhio_25__ 04 января 2018 | 14:56

Почему вышла замуж, а не женилась?

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