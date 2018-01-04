Известная актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
Выбор на обладательницу двух премий «Оскар» пал на фоне скандала с сексуальными домогательствами в Голливуде, сообщили организаторы форума. Бланшетт недавно объявила о создании специального фонда помощи жертвами домогательств. Вместе с нею участие приняли такие звезды Голливуда, как Натали Портман и Мерил Стрип. Каннский фестиваль пройдет в начале мая.
Комментарии4
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antimalin 04 января 2018 | 14:41
Достойная актриса.
Мне нравится, как она в кино играет.
antimalin 04 января 2018 | 14:46
А Мерил Стрип вообще моя любимая американская актриса.
Обожаю её.
Практически все фильмы с её участием - это шедевры, начиная с "Смерть ей к лицу" 1992 года.
oneoretwo 04 января 2018 | 14:55
мигалкин, сиди уже дома, а то....
aligarh 04 января 2018 | 15:27
Да назначайте сразу главным членом Ванщтейна, а этих его подружек назначайте сосками.