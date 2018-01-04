Известная актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля

Выбор на обладательницу двух премий «Оскар» пал на фоне скандала с сексуальными домогательствами в Голливуде, сообщили организаторы форума. Бланшетт недавно объявила о создании специального фонда помощи жертвами домогательств. Вместе с нею участие приняли такие звезды Голливуда, как Натали Портман и Мерил Стрип. Каннский фестиваль пройдет в начале мая.