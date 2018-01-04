Бывших сотрудников КГБ лишили в Латвии статуса ветерана Второй мировой войны
Президент республики Раймонд Вейонис подписал соответствующий закон, который был принят Сеймом в конце прошлого года. Исключение будет сделано только для сотрудников финансовых и административно-хозяйственных подразделений бывшей советской спецслужбы. Закон в то же время присвоил статус ветерана тем гражданам Латвии, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР. Это не касается бывших членов нацистской партии, ее военизированных структур и служб безопасности Третьего Рейха, — пишет портал Delfi.
Комментарии19
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ansh 04 января 2018 | 14:37
Если чекисты воевали против местных, и не только, (а они не могли не воевать), сажали, ссылали их, то за каким чертом таким ветеранам льготы и почести в этой стране?
zztop1960 04 января 2018 | 14:47
ansh: И те и другие воевали не в рядах армии Латвийской республики , а были не законно мобилизованы в чужие армии , Германии и СССР. К латвийским военным можно роичислить военных армии генерала Курелиса , экипажи латвийской эскадры в составе флотов США и Англии , латвийских солдат роты"Виестурса" , охранявших Нюрнбергский процесс
serhio_25__ 04 января 2018 | 15:08
zztop1960: Американцам не привыкать брать к себе на службу фашистских преступников. Они тогда кучу фашистов в США спрятали у себя в стране. Начиная с фон Брауна.
ygory 04 января 2018 | 14:37
Правильно, в прекрассной России будущего всех гэбэшников, ментов, судей и прокуроров тоже лишат гражданства и пособий)))
vezdehod 04 января 2018 | 14:39
Все получат Статус "Ветеран войны" в России и будут получать пенсии из нашего кармана
zztop1960 04 января 2018 | 14:40
В ФРГ выплачивают пенсии тем, кто воевал на стороне нацистов. Размер таких выплат, например, для ветеранов Вермахта составляет как минимум 1000 евро в месяц. Ежемесячный пенсионный доход может достигать и 8 тысяч евро: все зависит от звания бывшего военнослужащего и от его боевых «заслуг». Например, пенсия младшего офицера составляет 2500 евро. Около 400 евро начисляется вдовам погибших или умерших в послевоенное время.
ze_danil 04 января 2018 | 14:46
zztop1960: на Нюрнбергском процессе Вермахт был признан не виновным, за это и СССР голоснул
zztop1960 04 января 2018 | 14:52
ze_danil: Нюрнбергский процесс охраняли латвийские солдаты 15 латышской дивизии СС , в белых касках
serhio_25__ 04 января 2018 | 15:06
zztop1960: Латыши были охранниками в американской зоне, а не везде.
zztop1960 04 января 2018 | 14:55
ze_danil:
Латышский легион на трибунале в Нюрнберге http://www.lettia.lv/ru_a_legionari-nirnberga.html
point3d 04 января 2018 | 15:14
zztop1960: Не висят эти мрази, жаль.
sm59 04 января 2018 | 14:56
zztop1960: А разве кто-то в нацистской Германии воевал на другой стороне ? Те, кто пытались - сидели в концлагерях и получают пенсии по другой статье. Но вы правы. Раз уж Германия признала свои преступления перед человечеством, то надо было бы отменить все эти пенсии бывшим солдатам вермахта. По закону!
lazarenko5 04 января 2018 | 15:09
sm59: Германия признала преступления фашистского режима, вермахт - армия государства, и солдаты вермахта Мюнхеном не осуждены. А вот СС - военизированное формирование НСДАП осуждено. Так должно быть и в СССР. КГБ (МГБ) - фактически военизированное формирование КПСС (ВКП(б) -(служили только коммунисты) и НКВД, как жандармерия должны быть осуждены, а их члены лишены статуса участника ВОВ. Допросы в СМЕРШ или охрана лагерей - это не участие в боевых действиях против врага, это война против собственного народа.
goshan31 04 января 2018 | 14:44
Хочу в России так-же. Очень.
ura_123 04 января 2018 | 14:49
Зато тут его "переизбирают" на четвёртый срок,неподряд конечно.
tag188 04 января 2018 | 14:49
Правильное решение.
Для сотрудников НКВД/КГБ/ФСБ в любом нормальном государстве должна быть проведена полная люстрация с пожизненным запретом занимать любые должности на госслужбе.
Надеюсь и в России это увидеть.
point3d 04 января 2018 | 14:52
А сотрудников концлагеря «Куртенгоф» в Латвии уже сделали ветеранами с пенсией?
plidurok Андрей Филимонов 04 января 2018 | 15:01
point3d: У нас вертухаи времен ВОВ возглавляют советы ветеранов, а не просто пенсии поолучают.
point3d 04 января 2018 | 15:10
plidurok: Сам небось пошел бы служить в «Куртенгоф»?
Детишек своих кормил бы печенью заключеных там детей и рассказывал что вертухаи времен ВОВ тоже плохие.
И пенсию потом в Латвии получал бы, ляропа а не жизнь.