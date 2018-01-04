Бывших сотрудников КГБ лишили в Латвии статуса ветерана Второй мировой войны

Президент республики Раймонд Вейонис подписал соответствующий закон, который был принят Сеймом в конце прошлого года. Исключение будет сделано только для сотрудников финансовых и административно-хозяйственных подразделений бывшей советской спецслужбы. Закон в то же время присвоил статус ветерана тем гражданам Латвии, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР. Это не касается бывших членов нацистской партии, ее военизированных структур и служб безопасности Третьего Рейха, — пишет портал Delfi.