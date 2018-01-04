Американская администрация не сомневается, что российское руководство стояло за попытками вмешаться в выборы

Американская администрация не сомневается, что российское руководство стояло за попытками вмешаться в президентские выборы. Как сказал в интервью радио Голос Америки советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, Кремль ставит своей целью внести раздор и настроить разные политические группы друг против друга.

Советник также убежден, что Россия вмешивалась в выборы во Франции и референдум в Каталонии. По его словам, Москва усовершенствовала стратегию за счет дезинформации и пропаганды в социальных сетях.

Между тем, в Кремле все подобные обвинения отвергали.