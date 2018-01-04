Американская администрация не сомневается, что российское руководство стояло за попытками вмешаться в выборы
Американская администрация не сомневается, что российское руководство стояло за попытками вмешаться в президентские выборы. Как сказал в интервью радио Голос Америки советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, Кремль ставит своей целью внести раздор и настроить разные политические группы друг против друга.
Советник также убежден, что Россия вмешивалась в выборы во Франции и референдум в Каталонии. По его словам, Москва усовершенствовала стратегию за счет дезинформации и пропаганды в социальных сетях.
Между тем, в Кремле все подобные обвинения отвергали.
Комментарии6
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vezdehod 04 января 2018 | 14:36
Между тем в Кремле все подобные попытки опровергают и - правильно делают - ДОКАЖИТЕ гады!!!.
serhio_25__ 04 января 2018 | 14:53
vezdehod: Россия великая и могущественная страна, которая контролирует выборы по всему миру. И все это только на деньги пенсионеров.
zapadnay 04 января 2018 | 15:15
За что брролись, на то и напоролись.
sisyanfashist 04 января 2018 | 14:39
Хорошее дело замутили ,пусть эти крысы госдеповские жрут друг друга,мы будем посмотреть ! Нам без дураков скучно !)
stebinmaku 04 января 2018 | 14:49
Их там не стояло..
lazarenko5 04 января 2018 | 15:13
Об этом знает весь нормальный мир, только россиянам требуется доказательства подлости крысиного режима и вмешательства судьбоносного во внутренние дела других стран, так как своей страной заниматься не может, обучен только отжимать и воровать, и затыкать горло, чтобы не гавкали.