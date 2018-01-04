Иранские военные готовы помочь полиции в разгоне антиправительственных демонстраций
В то же время главнокомандующий вооруженными силами Абдолрахим Мусави уверен, что даже небольшая часть сотрудников правоохранительных органов способна подавить смуту. В последние дни в операциях против демонстрантов власти Ирана задействовали элитные вооруженные формирования – Корпус стражей исламской революции". Накануне командование корпуса объявило, что участники антиправительственных выступлений потерпели поражение.
За почти неделю столкновений в иранских городах погибли более 20-ти человек. Изначально акции были направлены против экономической политики руководства страны, однако позже лозунги сменились на политические.
Комментарии11
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tvitov66 04 января 2018 | 14:35
так любая гражданская война начинается - например в Сирии ... Каддафи армия не спасла
mjau 04 января 2018 | 14:35
Тот, кто воюет против своего народа, плохо кончает.
sisyanfashist 04 января 2018 | 14:44
mjau: А так что скажешь псина?
Более 200 протестующих отказались прекратить акцию, после чего власти США начали действовать решительно, не задумываясь о том, что применять оружие против митингующих – это нарушение прав человека. Для разгона лагеря активистов были брошены военнослужащие и специальная техника.
pavelmistery 04 января 2018 | 15:16
sisyanfashist: Фейк, в интернете ничего нет
pavelmistery 04 января 2018 | 15:18
sisyanfashist: Есть совершено другая новость
По данным полиции, аресты в Лос-Анджелесе были проведены в то время, когда участники акций протеста перекрывали улицы города.
По словам мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, лишь "очень, очень небольшая группа людей" устраивала погромы и блокировала движение. Мэр также выразил гордость за тысячи протестующих, которые соблюдали общественный порядок.
В Окленде протестующие поджигали мусорные урны, били витрины и изрисовывали здания граффити
goshan31 04 января 2018 | 14:36
Таки нам сообщили, что проблема решена, и народ ликует и пухнет от любви к хомейни!
alexx2101 04 января 2018 | 14:37
/способна подавить смуту…/
За два часа силами одного парашютно-десантного полка?
taglit 04 января 2018 | 15:01
alexx2101: О "победе" объявил вчера командующий КСИР ("Корпусом стражей исламской революции", это нечто, напоминающее нацгвардию, тогда как "басидж" - фактически парамилитарные формирования) генерал Джафари. Кстати, он же являлся одним из главных палачей и в 2009-м.
Поторопился, как выясняется.
О "победе" они не просто сообщили - они ее еще и отпраздновали. По классической технологии: с участием адмресурса - т.е. бюджетников.
Блогер Эль-Мюрид (его стоит расценивать исключительно как один из источников) сообщает:
"Пока технология "митинга победы", куда сгоняют бюджетников и отставников, дала в Иране очевидный сбой. Удалось организовать пока только один такой массовый митинг - в Керманшахе, однако после того, как мобилизованные продемонстрировали, что от них требовалось, они попросту "рассосались", и оставаться на площади, защищая режим от возмущенных соседей, не захотели. Поэтому удержание площадей от демонстрантов силами 86% поддерживающих режим предсказуемо провалилось. 86%, нарисованных на бумаге - это одно, а когда поддержку нужно демонстрировать в реальной жизни, то она куда-то деватся. Обычное дело".
Зато зомбоящик себя проявил: митинг в Керманшахе телеканалы транслировали, каждый раз подставляя название очередного города.
captain_ 04 января 2018 | 14:44
Слышали? Резервный фонд РФии, которого УЖЕ нет, объединили с Фондом народного благосостояния, которого никогда не было. 0 + 0 = 0 Гггг... Все правильно, "народ"?
sbk 04 января 2018 | 14:48
С утра же все уже было подавлено?
len56 04 января 2018 | 15:35
Была нормальная страна...пришли попы..."стражи поповской революции"
а сельское быдло-оно и в Иране быдло....
Боже,и это в 21 веке!