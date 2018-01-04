Иранские военные готовы помочь полиции в разгоне антиправительственных демонстраций

В то же время главнокомандующий вооруженными силами Абдолрахим Мусави уверен, что даже небольшая часть сотрудников правоохранительных органов способна подавить смуту. В последние дни в операциях против демонстрантов власти Ирана задействовали элитные вооруженные формирования – Корпус стражей исламской революции". Накануне командование корпуса объявило, что участники антиправительственных выступлений потерпели поражение.

За почти неделю столкновений в иранских городах погибли более 20-ти человек. Изначально акции были направлены против экономической политики руководства страны, однако позже лозунги сменились на политические.