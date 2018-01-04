В немецком Оберхоффе сегодня стартует 4-й этап Кубка Мира по биатлону

Открывают его женщины, которые побегут спринтерскую гонку с двумя огневыми рубежами.

Позади – уже три этапа биатлонного Кубка мира. А побед в коллекции российских спортсменов до сих пор нет. Хорошо, что хоть в Рождественской гонке наши Екатерина Юрлова и Александр Волков напомнили, что с отечественным биатлоном по прежнему надо считаться.

В программе этапа в Оберхоффе – спринт, пасьют и эстафеты.

Первыми сегодня в борьбу вступают женщины. На немецком этапе за российскую команду, помимо Юрловой, выступят Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Светлана Миронова. Вот только их в списке главных претендентов на победу в спринте никого из наших нет. Фавориты гонки – лидер Общего зачета кубка мира Анастасия Кузьмина из Словакии, финская биатлонитска Кайса Мякарайнен и представительница Германии Денизе Херман. Отмечу, что хозяйка трассы уйдет в гонку под первым стартовым номером.

Женский спринт начнется в Оберхоффе в 14.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.