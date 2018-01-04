Сенатор Олег Морозов, отвечавший в Кремле за внутреннюю политику, поддержал идею захоронения Ленина

По мнению политика, референдум проводить не требуется.

Государство должно взять на себя ответственность за решение о захоронении, например, издав специальный закон о мавзолее. Тело будет покоиться там же. Сенатор заявил и о необходимости создать мемориал памяти и примирения и захоронить там символы гражданской войны – «условные знамена противоборствующих сторон». Это позволит избежать раскола взаимных упреков. Идею референдума по этому вопросу Морозов в интервью РИА Новости отверг. Это может взорвать страну, считает политик.

Дискуссия о судьбе мавзолея и тела Ленина вновь возникла в связи со 100-летием революции. В РПЦ призывали не спешить с решением, чтобы не спровоцировать волнения. За захоронение высказывались, в том числе, Рамзан Кадыров и Наталья Поклонская. Против традиционно выступают коммунисты.

Более 40 процентов россиян считают, что Ленин должен быть захоронен. Таковы результаты опроса Левады-центра, проведенного минувшей осенью.