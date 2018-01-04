Сенатор Олег Морозов, отвечавший в Кремле за внутреннюю политику, поддержал идею захоронения Ленина
По мнению политика, референдум проводить не требуется.
Государство должно взять на себя ответственность за решение о захоронении, например, издав специальный закон о мавзолее. Тело будет покоиться там же. Сенатор заявил и о необходимости создать мемориал памяти и примирения и захоронить там символы гражданской войны – «условные знамена противоборствующих сторон». Это позволит избежать раскола взаимных упреков. Идею референдума по этому вопросу Морозов в интервью РИА Новости отверг. Это может взорвать страну, считает политик.
Дискуссия о судьбе мавзолея и тела Ленина вновь возникла в связи со 100-летием революции. В РПЦ призывали не спешить с решением, чтобы не спровоцировать волнения. За захоронение высказывались, в том числе, Рамзан Кадыров и Наталья Поклонская. Против традиционно выступают коммунисты.
Более 40 процентов россиян считают, что Ленин должен быть захоронен. Таковы результаты опроса Левады-центра, проведенного минувшей осенью.
Комментарии8
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ansh 04 января 2018 | 14:19
Член КПСС Морозов сошел с ума, предлагая на могиле упыря примириться убийцам и жертвам.
nikitin43 04 января 2018 | 14:28
ansh: перед фейковымы выборами всегда этого покойника публично опускают ...
pag22 04 января 2018 | 14:21
Вот святого Николая никто не хочет захоронить. Возят по всему миру, целуют, прикладываются. А если мощи из мавзолея объявить чудотворными?
pa6o4uu 04 января 2018 | 14:28
отпеть, посыпать хлоркой и зарыть в неизвестном месте во избежание дальнейшей большевистской некрофилии.
alexander25101977 04 января 2018 | 14:44
Не даёт покоя мумия Ильича в основном тем, кто ещё 30 лет назад целовал взасос его бюсты и молился на его портреты, но, почуяв иной тренд, тут же перекрасился. Сейчас у власти в стране те же упыри, которые 30 лет назад писЯлись кипятком и улюлюкали, встречая очередного намагниченного генсека, идущего при всесторонней поддержке по кремлёвскому ковру. Морозов - это проститутка, которая сменила хозяев, вернее, которую сменили новые хозяева.
kostia1971 04 января 2018 | 14:44
Им бы определиться,что такое хорошо,а что такое плохо. Такой простой,детский вопрос ставит Путина в тупик. Распад СССР-это хорошо или плохо? Если это хорошо, тогда расстрел Николая 2 тоже хорошо, ведь он мешал образованию Совка. И тогда Ленин в мавзолее тоже правильно лежит.
А если расстрел царской семьи, преступление большевиков, то развал Совка это хорошо,а тело Ленина давно пора убрать из Кремля.
alexander25101977 04 января 2018 | 14:50
kostia1971: Путин ни с чем не может определиться. Он даже не понимает Систему, которую выстроил.
vlasti_kranty 04 января 2018 | 15:11
мумию Ильича выкинут, а место оставят для нынешнего володи!